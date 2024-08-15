Україні потрібні здобутки на полі бою, аби покращити переговорні позиції. Тоді наша держава буде сильнішою та зможе диктувати свої умови, а Росія, Китай, Бразилія візьмуть участь у другому Саміті миру.

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Чому Путін більше не може закликати до "припинення вогню" після подій на Курщині

Якщо заморозити бойові дії зараз, це означатиме не тільки те, що Росія залишиться на Донбасі та Півдні, але й що ЗСУ залишаться у Курській області. Так висловився радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону. Звісно, Путіну це не вигідно і він не погодиться на це.

За словами Подоляка, ще вчора вважалося, що немає інструментів примусити Росію дотримуватися міжнародного права. Тепер же Україна реалізувала своє право захищатися від агресії у тому числі на території агресора. Таке положення зафіксовано міжнародним правом, тож можна говорити, що міжнародне право працює і Росія не лишається непокараною.

Також окупанти поставили біля кордону з Україною свою артилерію й розмістила авіацію. Вони хизувалися вбивством цивільного населення, тепер наша держава дає відкоша. Витиснути росіян з прикордоння та знищити їхню інфраструктуру допомагає сухопутна операція. А ще вона зменшує ресурси росіян у їхніх тилах. Це хороше рішення в умовах дефіциту далекобійної зброї.