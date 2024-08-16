Россия может готовить ядерную провокацию. У них не сработал сценарий обвинить нас в терроризме и наступлении на Курскую АЭС, теперь они врут о "грязной бомбе" и нашей возможной провокации. Это свидетельство того, что Россия может готовить теракт, – написал Андрей Коваленко.
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Россия может готовить ядерную провокацию: СМИ врага пишут об атаках на Курскую и Запорожскую АЭС
Источник:Андрей Коваленко
Ряд российских СМИ написали, мол, Украина планирует ударить по атомным электростанциям. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил: это свидетельствует о том, что оккупанты могут готовить ядерную провокацию.