Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что кроме Покровска, оккупанты находятся очень близко к Мирнограду. Вражеская артиллерия уже может доставать до этих городов.

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Какие планы имеет Россия

Жителей Покровска и Мирнограда вскоре надо будет эвакуировать. Россия имеет цель их захватить и ни на день не останавливает свое давление. К сожалению, выглядит так, что оккупанты постепенно захватывают всю Донецкую область.

Хотя Украина действительно имеет успехи в Курской области, но теряет свои территории. Почему так происходит – когда установят следователи и военные прокуроры.

Мы однозначно остановим россиян в окрестностях Покровска, но сам город будет разрушен. Там стоит крупнейшая в Европе шахта, когда-то из нее добывали миллионы тонн угля в год. Россияне приближаются и туда,

– рассказал Роман Свитан.

Оккупантам очень важно получить доступ к угольному потенциалу, чтобы потом запускать производство. Ситуация очень угрожающая и могут возникнуть еще более серьезные проблемы.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

Выход врага на Покровск заставит командование выводить группировку, которая стоит в Угледаре. Ведь Угледар без Покровска не сможет функционировать, потому что попадет в полуокружение. Нам придется отходить.

Если россияне будут двигаться с такой же скоростью, то смогут пойти в сторону Павлограда. Это очень серьезные ситуации. Противника однозначно надо остановить на границах Покровска. Проблема Угледара также крайне серьезная,

– отметил полковник ВСУ в запасе.