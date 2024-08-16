Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что кроме Покровска, оккупанты находятся очень близко к Мирнограду. Вражеская артиллерия уже может доставать до этих городов.
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Какие планы имеет Россия
Жителей Покровска и Мирнограда вскоре надо будет эвакуировать. Россия имеет цель их захватить и ни на день не останавливает свое давление. К сожалению, выглядит так, что оккупанты постепенно захватывают всю Донецкую область.
Хотя Украина действительно имеет успехи в Курской области, но теряет свои территории. Почему так происходит – когда установят следователи и военные прокуроры.
Мы однозначно остановим россиян в окрестностях Покровска, но сам город будет разрушен. Там стоит крупнейшая в Европе шахта, когда-то из нее добывали миллионы тонн угля в год. Россияне приближаются и туда,
– рассказал Роман Свитан.
Оккупантам очень важно получить доступ к угольному потенциалу, чтобы потом запускать производство. Ситуация очень угрожающая и могут возникнуть еще более серьезные проблемы.
Ситуация возле Покровска: смотрите на карте
Выход врага на Покровск заставит командование выводить группировку, которая стоит в Угледаре. Ведь Угледар без Покровска не сможет функционировать, потому что попадет в полуокружение. Нам придется отходить.
Если россияне будут двигаться с такой же скоростью, то смогут пойти в сторону Павлограда. Это очень серьезные ситуации. Противника однозначно надо остановить на границах Покровска. Проблема Угледара также крайне серьезная,
– отметил полковник ВСУ в запасе.