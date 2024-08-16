Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що окрім Покровська, окупанти перебувають дуже близько до Мирнограда. Ворожа артилерія вже може діставати до цих міст.

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Які плани має Росія

Жителів Покровська й Мирнограда невдовзі треба буде евакуювати. Росія має ціль їх захопити та ні на день не зупиняє свій тиск. На жаль, виглядає так, що окупанти поступово захоплюють всю Донецьку область.

Хоч Україна справді має успіхи на Курщині, але втрачає свої території. Чому так відбувається – колись встановлять слідчі та військові прокурори.

Ми однозначно зупинимо росіян на околицях Покровська, але саме місто буде зруйноване. Там стоїть найбільша у Європі шахта, колись з неї добували мільйони тонн вугілля в рік. Росіяни наближаються і туди,

– розповів Роман Світан.

Окупантам дуже важливо отримати доступ до вугільного потенціалу, щоб потім запускати виробництво. Ситуація дуже загрозлива й можуть виникнути ще серйозніші проблеми.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Вихід ворога на Покровськ змусить командування виводити угрупування, що стоїть у Вугледарі. Адже Вугледар без Покровська не зможе функціонувати, бо попаде в напівоточення. Нам доведеться відходити.

Якщо росіяни рухатимуться з такою самою швидкістю, то зможуть піти у бік Павлограда. Це дуже серйозні ситуації. Противника однозначно треба зупинити на кордонах Покровська. Проблема Вугледару також вкрай серйозна,

– наголосив полковник ЗСУ в запасі.