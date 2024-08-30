Росія 30 серпня знову цинічно атакувала Харків. Ворог поцілив у багатоповерхівку.

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Ворог атакував два райони

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що, за попередньою інформацією в Індустріальному районі є влучання по 12 поверховому житловому будинку. Об'єкти цивільної інфраструктури часто стають цілями ворога.

Там пожежа та часткове руйнування. Інформація щодо постраждалих там уточнюється,

– мовиться в повідомленні.

За словами мера Харкова, також є інформація про удар по Немишлянському району.

Попередньо, там обійшлось без жертв, але місце влучання КАБу обстежують.

Росія постійно атакує прифронтові міста. Зокрема, Харківщину, Сумщину та Донеччину ворог часто атакує керованими авіаційними бомбами. Їх неможливо збити.