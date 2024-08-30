Про це він розповів в інтерв'ю Radio NV.

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Чи вплинула операція на Курщині на бої у Часовому Яру

Журналісти поцікавилися в Андрія Полухіна, чи відчули вони на напрямку "ефект Курської операції". Вони зазначили, що головнокомандувач ЗСУ Сирський говорив, що завданням було, зокрема, забрати ресурси окупантів зі сходу, тож запитали в представника пресслужби 24-ї ОМБр імені Короля Данила, чи стає це відчутно в Часовому Ярі.

Тут дуже важко відповісти так чи ні, тому що насправді тиск він не послабшав, але і не стало гірше. Навіть стало краще щодо інтенсивності обстрілів авіацією. Це ще трапилося, звісно, до Курської операції, коли авіація почала працювати набагато менше. Зараз все одно працює, але не з тією інтенсивністю,

– розповів він.

За його словами, кількість штурмів не посилюється на даний момент, але і не знижується. "Не можу коментувати ситуацію, як відводяться наші війська, не мають цієї інформації, але чи відчуваємо ми, як відводяться російські війська, – ми теж не можемо сказати, що це відчутно", – додав Полухін.