Россия 30 августа снова цинично атаковала Харьков. Враг попал в многоэтажку.
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Враг атаковал два района
Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что, по предварительной информации, в Индустриальном районе есть попадание по 12-этажному жилому дому. Объекты гражданской инфраструктуры часто становятся целями врага.
Там пожар и частичное разрушение. Информация о пострадавших уточняется,
– говорится в сообщении.
По словам мэра Харькова, также есть информация об ударе по Немышлянскому району.
Предварительно, там обошлось без жертв, но место попадания КАБа обследуют.
Россия постоянно атакует прифронтовые города. В частности, Харьковскую, Сумскую и Донецкую области враг часто атакует управляемыми авиационными бомбами. Их невозможно сбить.