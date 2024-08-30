Россия 30 августа снова цинично атаковала Харьков. Враг попал в многоэтажку.

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Враг атаковал два района

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что, по предварительной информации, в Индустриальном районе есть попадание по 12-этажному жилому дому. Объекты гражданской инфраструктуры часто становятся целями врага.

Там пожар и частичное разрушение. Информация о пострадавших уточняется,

– говорится в сообщении.

По словам мэра Харькова, также есть информация об ударе по Немышлянскому району.

Предварительно, там обошлось без жертв, но место попадания КАБа обследуют.

Россия постоянно атакует прифронтовые города. В частности, Харьковскую, Сумскую и Донецкую области враг часто атакует управляемыми авиационными бомбами. Их невозможно сбить.