Я поважаю Рубана за ту роботу, яку він проводив на фронті, – Савченко

Народний депутат України Надія Савченко 15 березня прибула до управління Служби безпеки в Києві. Перед допитом Надія Савченко провела прес-брифінг, під час якого заявила, що поважає Володимира Рубана за ту роботу, яку він проводив на фронті.

Я поважаю Володимира Рубана за ту роботу, яку він проводив на фронті… Дуже прикро, що у нас йде війна спецслужб – насправді це "злив" країни зсередини,

– заявила Савченко.

Також Савченко заявила про намір взяти Рубана на поруки.

"Я буду брати Рубана на поруки", – сказала Савченко.

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І додала: "Хто не думав зірвати Банкову або Верховну Раду? Ми що живемо в 37 році, в сталінських часах, коли це є злочином? У нас про це не говорить тільки лінивий. У нас про це говорять всі. В соцмережах ходить інформація, що 98% українців допомогли б Рубану розвантажувати меблі. І я вірю, що це правда".

Нагадаємо, на 13 березня Савченко була викликана на допит в СБУ у справі екс-перемовника щодо обміну полоненими Володимира Рубана, проте нардеп покинула Україну для нібито робочого візиту в ПАРЄ. 14 березня Савченко повернулася до України.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.