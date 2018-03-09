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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Відділити появу Савченко в Україні від Медведчука і Рубана дуже важко, – експерт

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Звязки Рубана з Савченко
Звязки Рубана з Савченко / nv.ua

Колишній віце-прем'єр Олег Рибачук заявив, що в поверненні Надії Савченко в Україну були задіяні Володимир Рубан і Віктор Медведчук.

Про це він сказав в ефірі 24 Каналу.

"Зв'язок Володимира Рубана з Надією Савченко стане предметом досліджень багатьох років. Хоча я добре пам’ятаю кілька розмов зі своїми надійними джерелами, коли ще відбувався суд над Савченко, тоді Володимир Путін визначався як йому краще передати її. Чи спочатку засудити, чи запустити Савченко як щура, який виїдає своїх", – заявив екс-віце-прем'єр.

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Рубан зазначив, що Віктор Медведчук особисто хотів привезти Надію Савченко в Україну.

І йшли розмови про те, що Медведчук хотів особисто привезти її на своєму літаку. І пам’ятаємо, що перед самим звільненням Путін зустрівся з Медведчуком. І тому дуже важко відділити Надію Савченко і її повернення від Рубана і від Медведчука. І те, що вона зараз віддає йому честь і говорить що він справжній офіцер тільки підтверджує її зв’язки,
– сказав політик.

Він також висловив побоювання, що справу Рубана можуть не довести до кінця. І це буде великим розчаруванням для українців і міжнародної спільноти і більше влада не зможе досягнути такого резонансу в справах про держзраду.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Рубан Віктор Медведчук Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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