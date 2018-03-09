Рубан має інформацію про збитий на Донбасі малайзійський Boeing, – журналіст

Підозрюваний у підготовці терактів керівник Центру звільнення полонених "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан володіє інформацією про збитий у 2014 році на Донбасі малайзійський Boeing MH17.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст російської "Новой газеты" Павло Канигін.

"Дуже дивна історія із затриманням Рубана на Донбасі українськими силовиками... До Рубана, звичайно, багато питань. Крім популярних звинувачень у тому, що людей він визволяв за гроші, є ще один момент. Рубан – один з тих, хто володіє інформацією по збитому малайзійському Boeing", – написав журналіст.

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У липні 2014 року він багато контактував з сепаратистами і з тим же Похмурим (бойовик "ДНР", який нібито причетний до доставки "Бука", з якого був збитий літак) на тему обмінів. Відносини у них тоді склалися цілком робочі, навіть приятельські, обидва потім розповідали байки в Facebook, і я впевнений, що Рубан міг би багато цікавого нам розповісти,

– мовиться у повідомленні Канигіна.

Журналіст зазначив, що рік тому він намагався поговорити з Рубаном про МН17, однак той заявив журналісту, що "накладе в такому випадку головою".

"Мені важко повірити, що цей обережний, хитрий тип повіз би зброю сам з "ДНР" до Києва через кілька контрольно-пропускних пунктів, та ще й для організації замаху на Порошенка. Не кажучи про те, що будь-якої зброї навалом і на підконтрольних Україні територіях, а якщо вже треба перевезти її з "ДНР", то для цього підійде будь-який шматок 500-кілометрової "дірявої" лінії розмежування", – наголосив Канигін.

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Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.