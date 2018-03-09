10:41
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    5°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бойовики не приховували свого дружнього ставлення до Рубана на переговорах, – Геращенко

879
Геращенко розповіла про ставлення бойовиків до Рубана
Геращенко розповіла про ставлення бойовиків до Рубана / Фото з вільних мереж

Протягом переговорів щодо звільнення заручників між Україною та представниками окупаційних адміністрацій Росії на Донеччині та Луганщині бойовики до полонених українців допускали тільки керівника Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

"В Мінську бойовики неодноразово через хамські випади, особисті погрози й тиск та шантаж намагалися змінити склад робочих груп і позбутися незручних цим українських учасників, в тому числі й в гуманітарній групі, де я неодноразово чула погрози на свою адресу", – мовиться у повідомленні Геращенко.

Читайте також: Захарченко розповів про свої контакти з Рубаном

Натомість вони (бойовики) не приховували свого дружнього ставлення до "переговірника" (Рубана) й неодноразово публічно робили заяви, що прагнуть мати справу саме з ним, й озвучували його прізвище (і ще пару інших цікавих прізвищ),
– зазначила вона.

Геращенко додала, що бойовики до українських заручників не допускали ні представників "Червоного хреста", ні омбудсмена, проте давали вільний доступ "одному депутату" і "переговірнику" Володимиру Рубану.

Нардеп додала, що Рубан неодноразово закликав звільнити затриманих в Україні російських військовослужбовців Євгенія Єрофєєва і Олександра Александрова та обміняти їх на незаконно утримуваних українців у Росії ще до вироку суду.

"Українська влада, не дивлячись на шалений тиск, в тому числі однієї фракції, тоді зайняла жорстку позицію, що справа російських солдатів, які приїхали вбивати українців, повинна бути розглянута в суді і тільки після вироку суду вони можуть бути помилувані і передані Росії", – наголосила заступник спікера парламенту.

Читайте також: Затримання Рубана: який теракт він готував і що про це відомо

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Рубан Обмін полоненими Ірина Геращенко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 9 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук