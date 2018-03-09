Бойовики не приховували свого дружнього ставлення до Рубана на переговорах, – Геращенко

Протягом переговорів щодо звільнення заручників між Україною та представниками окупаційних адміністрацій Росії на Донеччині та Луганщині бойовики до полонених українців допускали тільки керівника Центру звільнення полонених ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

"В Мінську бойовики неодноразово через хамські випади, особисті погрози й тиск та шантаж намагалися змінити склад робочих груп і позбутися незручних цим українських учасників, в тому числі й в гуманітарній групі, де я неодноразово чула погрози на свою адресу", – мовиться у повідомленні Геращенко.

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Натомість вони (бойовики) не приховували свого дружнього ставлення до "переговірника" (Рубана) й неодноразово публічно робили заяви, що прагнуть мати справу саме з ним, й озвучували його прізвище (і ще пару інших цікавих прізвищ),

– зазначила вона.

Геращенко додала, що бойовики до українських заручників не допускали ні представників "Червоного хреста", ні омбудсмена, проте давали вільний доступ "одному депутату" і "переговірнику" Володимиру Рубану.

Нардеп додала, що Рубан неодноразово закликав звільнити затриманих в Україні російських військовослужбовців Євгенія Єрофєєва і Олександра Александрова та обміняти їх на незаконно утримуваних українців у Росії ще до вироку суду.

"Українська влада, не дивлячись на шалений тиск, в тому числі однієї фракції, тоді зайняла жорстку позицію, що справа російських солдатів, які приїхали вбивати українців, повинна бути розглянута в суді і тільки після вироку суду вони можуть бути помилувані і передані Росії", – наголосила заступник спікера парламенту.

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Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.