Боевики не скрывали своего дружеского отношения к Рубану на переговорах, – Геращенко

В течение переговоров по освобождению заложников между Украиной и представителями оккупационных администраций России в Донецкой и Луганской областях боевики к пленным украинцам допускали только руководителя Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"В Минске боевики неоднократно через хамские выпады, личные угрозы и давление и шантаж пытались изменить состав рабочих групп и избавиться от неудобных этим украинских участников, в том числе и в гуманитарной группе, где я неоднократно слышала угрозы в свой адрес", – говорится в сообщении Геращенко.

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Вместо этого они (боевики) не скрывали своего дружеского отношения к "переговорщику" (Рубану) и неоднократно публично делали заявления, что предпочитают иметь дело именно с ним, и озвучивали его фамилию (и еще пару других интересных фамилий),

– отметила она.

Геращенко добавила, что боевики к украинским заложникам не допускали ни представителей Красного Креста, ни омбудсмена, однако давали свободный доступ "одному депутату" и "переговорщику" Владимиру Рубану.

Нардеп добавила, что Рубан неоднократно призывал освободить задержанных в Украине российских военнослужащих Евгения Ерофеева и Александра Александрова и обменять их на незаконно удерживаемых в России украинцев еще до приговора суда.

"Украинская власть, несмотря на огромное давление, в том числе одной фракции, тогда заняла жесткую позицию, что дело российских солдат, что приехали убивать украинцев, должно быть рассмотрено в суде и только после приговора суда они могут быть помилованы и переданы России", – отметила заместитель спикера парламента.

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Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженном захвате Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.