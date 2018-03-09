Отделить появление Савченко в Украине от Медведчука и Рубана очень трудно, – эксперт

Бывший вице-премьер Олег Рыбачук заявил, что в возвращении Надежды Савченко в Украине были задействованы Владимир Рубан и Виктор Медведчук.

Об этом он сказал в эфире 24 Канала.

"Связь Владимира Рубана с Надеждой Савченко станет предметом исследований многих лет. Хотя я хорошо помню несколько разговоров со своими надежными источниками, когда еще шел суд над Савченко, тогда Владимир Путин определялся как ему лучше передать ее. Или сначала осудить, или запустить Савченко как крысу, которая сжирает своих", – заявил экс-вице-премьер.

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Рубан отметил, что Виктор Медведчук лично хотел привезти Надежду Савченко в Украине.

И шли разговоры о том, что Медведчук хотел лично привезти ее на своем самолете. И помним, что перед самым освобождением Путин встретился с Медведчуком. И поэтому очень трудно отделить Надежду Савченко и ее возвращение от Рубана и от Медведчука. И то, что она сейчас отдаёт ему честь и говорит что он настоящий офицер, только подтверждает ее связи,

– сказал политик.

Он также выразил опасение, что дело Рубана могут не довести до конца. И это будет большим разочарованием для украинцев и международного сообщества и больше власть не сможет достичь такого резонанса в делах о госизмене.

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения в Донбассе.