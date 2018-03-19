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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО
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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

У Порошенка анонсували показ шокуючих відео про Савченко

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Надія Савченко
Надія Савченко / Соцмережі

Представник Президента України у Верховній Раді та членкиня фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Луценко заявила, що у в четвер, 22 березня, буде розглянуто подання на зняття недоторканності, затримання та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко.

Відповідні її слова передає прес-служба БПП.

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"У середу буде розглядатися питання на комітеті. Генпрокурор буде в четвер. Фракція БПП буде голосувати за всі три позиції – зняття недоторканності, арешт і затримання. Відео, яке ви побачите на засіданні, шокують усе суспільство", – зауважила політикиня.

Водночас дружина генпрокурора запевнила, що її фракція підтримає законопроект, яким передбачається надання дозволу на огляд речей народних депутатів України під час входу до парламенту.

"Ми цей законопроект вже зареєстрували та будемо підтримувати", – додала Луценко.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко звинуватив Надію Савченко в організації теракту у залі Верховної Ради. Крім того, до Верховної Ради було передано подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт позафракційного народного депутата.

Теги: Новини політики Новини України Надія Савченко Ірина Луценко Блок Петра Порошенка Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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