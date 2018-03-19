У Порошенко анонсировали показ шокирующих видео про Савченко

Представитель Президента Украины в Верховной Раде и член фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко заявила, что в в четверг, 22 марта, будет рассмотрено представление на снятие неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Соответствующие ее слова передает пресс-служба БПП.

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"В среду будет рассматриваться вопрос на комитете. Генпрокурор будет в четверг. Фракция БПП будет голосовать за все три позиции – снятие неприкосновенности, арест и задержание. Видео, которое вы увидите на заседании, шокируют все общество", – отметила политики на.

В то же время жена генпрокурора заверила, что ее фракция поддержит законопроект, которым предусматривается предоставление разрешения на досмотр вещей народных депутатов Украины при входе в парламент.

"Мы этот законопроект уже зарегистрировали и будем поддерживать", – добавила Луценко.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в организации теракта в зале Верховной Рады. Кроме того, в Верховную Раду было передано представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата.