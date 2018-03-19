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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Савченко требует отставки Луценко: опубликованы красноречивые документы

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Надежда Савченко
Надежда Савченко / "Українська правда"

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко подала дисциплинарную жалобу на Генерального прокурора Украины Юрия Луценко в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Кроме того, она подала жалобу на нарушение присяги со стороны главы ГПУ и Президенту Украины Петру Порошенко.

Соответствующее сообщение появилось на ее странице в Facebook.

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По ее словам, любой прокурор (даже без специального юридического образования) при исполнении возложенных на него служебных обязанностей обязан придерживаться принципа презумпции невиновности.

"Если прокурор позволяет себе своими заявлениями определять виновность лица вместо суда, он подменяет собой законный приговор суда и ставит себя над судебной ветвью власти. Следовательно, я прошу квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров привлечь Генерального прокурора Украины ,РА Луценко к дисциплинарной ответственности", – отметила парламентер.

Савченко, Луценко, скарга, ГПУ, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

Савченко, Луценко, скарга, ГПУ, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

Савченко подала жалобу на Луценко к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров

Кроме того, политик добавила, что подала жалобу на нарушение присяги со стороны главы ГПУ и Президенту Украины Петру Порошенко.

Так, Генеральный прокурор Украины Луценко нарушил принцип презумпции невиновности в отношении меня и присягу прокурора, в которой обещал неуклонно придерживаться Конституции и законов Украины, защищать права, а также свободы человека и гражданина, интересы общества и государства. Следовательно, в жалобе к Президенту Украины я прошу подать в Верховную Раду письменное представление о предоставлении согласия на увольнение Луценко с должности Генерального прокурора, за нарушение присяги Прокурора; после получения указанного выше согласия Верховной Рады Украины – уволить Луценко с должности Генерального прокурора Украины, – подчеркнула Савченко

Савченко, Луценко, ГПУ, скарга, президент, Порошенко

Савченко, Луценко, ГПУ, скарга, президент, Порошенко
Савченко подала жалобу Порошенко на нарушение присяги со стороны Луценко

Кроме того, она обнародовала копии вышеупомянутых документов.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в организации теракта в зале Верховной Рады. Кроме того, в Верховную Раду было передано представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата.

Теги: Новости политики Новости Украины Юрий Луценко Надежда Савченко Президент Украины ГПУ Фотоновости
Источник: 24 Канал
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