Савченко вимагає відставки Луценка: опубліковано промовисті документи

Позафракційний народний депутат Надія Савченко подала дисциплінарну скаргу на Генерального прокурора України Юрія Луценка до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Крім того, вона подала скаргу на порушення присяги з боку очільника ГПУ і Президенту України Петрові Порошенку.

Відповідний допис з’явився на її сторінці у Facebook.

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За її словами, будь-який прокурор (навіть, без спеціальної юридичної освіти) під час виконання покладених на нього службових обов’язків є зобов’язаним дотримуватися принципу презумпції невинності.

"Якщо прокурор дозволяє собі своїми заявами визначати винність особи замість суду, він підміняє собою законний вирок суду та ставить себе над судовою гілкою влади. Відтак, я прошу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів притягти Генерального прокурора України ,РА Луценка до дисциплінарної відповідальності", – зауважила парламентарка.

Савченко подала скаргу на Луценка до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

Крім того, політик додала, що подала скаргу на порушення присяги з боку очільника ГПУ і Президенту України Петрові Порошенку.

Так, Генеральний прокурор України Луценко порушив принцип презумпції невинуватості щодо мене та присягу прокурора, в якій обіцяв неухильно додержуватися Конституції та законів України, захищати права, а також свободи людини та громадянина, інтереси суспільства та держави. Відтак, у скарзі до Президента України я прошу подати до Верховної Ради письмове подання про надання згоди на звільнення Луценка з посади Генерального прокурора, за порушення присяги Прокурора; після отримання зазначеної вище згоди Верховної Ради України – звільнити Луценка з посади Генерального прокурора України,

– підкреслила Савченко



Савченко подала скаргу Порошенку на порушення присяги з боку Луценка

Крім того, вона оприлюднила копії вищезазначених документів.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко звинуватив Надію Савченко в організації теракту у залі Верховної Ради. Крім того, до Верховної Ради було передано подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт позафракційного народного депутата.