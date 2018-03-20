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Обнародовано представление ГПУ о привлечении Савченко к уголовной ответственности

88 Читати новину українською
Надежда Савченко
Надежда Савченко

В четверг, 22 марта, состоится заседание комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины, на котором рассмотрят представление генпрокурора Юрия Луценко о привлечении к уголовной ответственности, предоставление согласия на задержание и согласие на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко.

Народный депутат Антон Геращенко опубликовал представление генпрокурора «О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны». Оно датировано 15 марта и на 18 страницах.

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В документе указано, что Савченко при неустановленных обстоятельствах познакомилась с руководителем Всеукраинской общественной организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, который был знаком с руководителями террористической организации "ДНР" Александром Захарченко и Александром Тимофеевым.

"Будучи радикально настроенной личностью, неудовлетворенной социально-экономическим положением в Украине и действиями руководителей центральных органов государственной власти, имея явное неуважение к президенту Украины, Верховной Раде и правительству Украины, разделяя взгляды руководителей террористических организаций "ДНР" относительно насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине, ... в неустановленное время, но не позднее 20.11.2017, в неустановленном месте Савченко Н.В. вступила в сговор с Рубаном В.В., Захарченко А.В., Тимофеевым А.Ю. и другими неустановленными лицами... для совершения действий, направленных на насильственное свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине", – говорится в документе.

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В представлении отмечается, что соучастники решили реализовать своей замысел путем осуществления теракта и посягательства на жизнь государственных и общественных деятелей, для чего составили поэтапный план действий.

Согласно тексту, теракт предусматривал применение оружия, совершение взрывов и других действий, опасных для жизни и здоровья людей с целью запугивания населения.

Во время пребывания президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабинета Министров, государственных и общественных деятелей на заседании Верховной Рады, с использованием минометов, гранатометов и огнестрельного оружия осуществить обстрел зданий в "правительственном квартале" Киева... Одновременно с этим, с использованием гранат осуществить взрывы внутри здания Верховной Рады, а с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств убить вышеуказанных государственных деятелей, которые будут присутствовать на заседании Верховной Рады, а также осуществить убийство сотрудников правоохранительных органов, которые будут осуществлять действия по пресечению террористического акта,
– говорится в представлении.

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Кроме того, по данным правоохранителей, злоумышленники планировали в ночное время осуществить вооруженный захват здания парламента, "чем воспрепятствовать деятельности Верховной Рады".

"В то же время с использованием минометов, гранатометов, огнестрельного оружия и взрывных устройств осуществить вооруженные нападения на жилье и транспортные средства государственных деятелей и руководителей политических партий, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Александра Турчинова и других с целью противоправного лишения их жизни", – отмечается в представлении.

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Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в организации теракта в зале Верховной Рады. Кроме того, в Верховную Раду было передано представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата.

Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Надежда Савченко ГПУ Владимир Рубан
Источник: 24 Канал
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