Ситуация с Савченко – давление Порошенко на Медведчука, – эксперт

История с Савченко может быть связана с конфликтом с Медведчуком, который полностью монополизировал личные контакты Порошенко и Путина. Таким образом Медведчука хотят поставить на место.

Такое мнение сайту "24" высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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По его словам, Порошенко очень не нравится, что Медведчук стал преградой между ним и Путиным. Потому что Порошенко не знает, как передаются его слова Путину. Как считает эксперт, Медведчук получил свои экономические преимущества в Украине, благодаря манипуляциям: он говорит одно в Москве, а в Киеве – другое. Поэтому обвинения в попытке госпереворота Рубана и Савченко – прежде всего давление на Медведчука.

Как только следователи после снятия с Савченко депутатской неприкосновенности получат ее в свое распоряжение, то каждые 20 минут будут задавать контрольный вопрос: знаете ли вы Медведчука, и какова его настоящая фамилия в Москве? Это может быть связано с американской игрой. У Медведчука есть собственность в Европе, а что сейчас происходит с собственностью россиян в Британии? А для США Медведчук не отличается от россиян. На него может давить Запад, и он ведет свою игру,

– считает Виктор Небоженко.

При этом, по мнению политолога, суд не сможет закончить ни одно дело против Савченко, потому что каждый раз она будет менять показания.

Напомним, 8 марта на контрольном пункте "Майорск" украинские спецслужбы задержали руководителя ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Во время обыска в микроавтобусе нашли много оружия – автоматы, пистолеты, мины, гранаты. Как заявили правоохранители, Рубан вёз все в Киев, где планировал ряд терактов, в частности, против президента Петра Порошенко. Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и попытке ареста Януковича и взяли под стражу на 2 месяца.



15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в стенах парламента. ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко. А парламент исключил ее из состава комитета по вопросам нацбезопасности. Савченко еще и публично призвала бойцов ВСУ к военному перевороту в Украине.



20 марта Савченко дала брифинг в Верховной Раде, опровергая информацию о подготовке теракта в Верховной Раде и в правительственном квартале. Она призналась, что со времени своего освобождения из российского плена на территорию России ездила только один раз и дважды была на оккупированных территориях Донбасса. Кроме того, внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что никогда бы не подорвала здание Верховной Рады, если бы там были невинные люди. Она рассказала, что знает по меньшей мере, четыре случая, когда ее "заказывали" с Банковой.

Кто такой Владимир Рубан? Руководитель Центра освобождения пленных ОО "Офицерский корпус", он занимается обменом пленными между боевиками и украинской стороной. Его обвиняли в приверженности к боевикам "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, Рубана в украинских СМИ связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Кто такой Виктор Медведчук? Сейчас лидер ОО "Украинский выбор", представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске. Кум российского президента Путина. Ранее был главой администрации президента Леонида Кучмы. По не официальным данным, способствовал освобождению Надежды Савченко из российской тюрьмы.