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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Військовий переворот – не фантастика, – Портников

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Віталій Портников
Віталій Портников

Нездатність українського суспільства усвідомити реальність іноді просто вражає.

Про це політолог та журналіст Віталій Портников написав у своїй статті для "Еспресо.ТВ".

"Ще кілька років тому багато українців навіть не допускали можливості перемоги на президентських виборах Віктора Януковича – ну не може ж наш мудрий народ обрати президентом рецидивіста, особливо після Майдану 2004 року. Точно так не могли повірити в можливість нападу Росії на Україну і окупацію частини нашої території – ну не може ж сильна держава погодитися з таким тиском. Але у нас немає ані мудрого народу, ані сильної держави. Є тільки пасіонарна частина суспільства, яка зацікавлена в будівництві держави – але і її мудрою не назвеш, так ласа вона на провокації.", – нагадав Віталій Портников.

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Відтак, за словами журналіста, військовий переворот в Україні може мати катастрофічні наслідки для держави – втрату частини території, розрив із Заходом, розруху і смерть, відновлення повної залежності від Москви.

"Але це не означає, що його не може бути. І це не означає, що його прихильники уявляють собі його наслідки. Більш того, як це нерідко вже бувало в українській історії, наслідки їх не сильно цікавлять. Їх цікавить миттєвість втілення ненависті у реальні дії. Яка має значення, що буде після цього? Те, що людиною, яка озвучує тезу про "доцільність" перевороту, стала Надія Савченко – і вже тому переворот здається комедією – теж хибний підхід. Нам здається, що перевороти влаштовують інтелігентні люди у фраках і з вищою освітою – такі, як Ленін чи Троцький. Але, по-перше, Медведчук виглядає не гірше за Леніна і теж має юридичну освіту. А, по-друге, всі ті прихильники перевороту, які перебували поруч з його організаторами і закликали до революції, були схожі саме на Надію Савченко, а не на Льва Троцького. Тільки згадайте – матрос Дибенко, матрос Желєзняков, експропріатор Джугашвілі... Та в порівнянні з ними Надія Савченко – випускниця Інституту шляхетних дівчат", – зазначає Портников.

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"І так, ці люди прийшли до влади і влаштували все, про що ми тепер знаємо з підручників історії – Громадянську війну, Голодомор, репресії. І так, більшу частину з них експропріатор Джугашвілі, який став вождем народів Сталіним, розстріляв 1937 року. І ми тепер зараховуємо їх до жертв сталінських репресій. Бенефіціарів військового перевороту в Україні теж може очікувати незавидна доля. Але ані Україні, ані нам з вами від цього краще не буде", – підсумував журналіст.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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