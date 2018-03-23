Суд обрав Савченко запобіжний захід

Надію Савченко арештували на 59 днів. Таке рішення 23 березня ухвалив Шевченківський районний суд міста Києва.

Надію Савченко підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Авакова, Турчинова та інших державних діячів, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель. На засіданні Верховної Ради 22 березня генпрокурор Юрій Луценко продемонстрував відеодокази.

Перед винесенням постанови суддя Євген Сидоров провів в нарадчій кімнаті три години.

З огляду на викладені дані про особу підозрюваної, тяжкість покарання, яке загрожує їй в разі визнання її провини ... слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до Савченко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і не знаходить достатніх підстав для застосування до неї більш м'якою запобіжного заходу,

– зачитав рішення суддя.

Запобіжний захід діє до 20 травня 2018 року, без права внесення застави.

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У клопотанні ГПУ йдеться, що Савченко підозрюють за низкою статей: ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28 , ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.2 ст.28, ч.1 ст.263.