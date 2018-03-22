Переговори Савченко про підготовку держперевороту: стенограма

ГПУ продемонструвала в Раді аудіо- і відеодокази причетності Надії Савченко до організації теракту в центрі Києва та держперевороту. Сайт "24" публікує повну стенограму переговорів Савченко та Рубана з так званими "спільниками" щодо злочинних намірів.

Аудіо- та відеодокази причетності Савченко до підготовки держперевороту: повне відео

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Стенограма переговорів

У листопаді 2017 року Рубан В.В., який діяв спільно з Савченко Н.В. запропонував Березню Г.П. та іншим військовослужбовцям Збройних Сил України взяти участь у вчиненні на території міста Києва насильницького захоплення державної влади, проведення терористичних актів і посягання на життя державних та громадських діячів.

Усвідомивши справжність намірів цих осіб, військовослужбовці звернулися до Служби безпеки України, після чого діяли під контролем правоохоронного органу з метою отримання відомостей про злочини та причетних до їх вчинення осіб.

23.11.2017 на КПВВ "Майорськ" Рубан В.В. та Савченко Н.В. перетинають лінію розмежування поза контролем. При цьому Савченко Н.В. переховується в авто, де зберігається зброя, надана ватажками так званої "ДНР".

Березень Г.П. Где Надя?

Кіт В.В. Она сзади. Она не выберется.

Березень Г.П. Как не выберется? А ту дверь отрыть можно, заднюю?

Кіт В.В. Только если она…

Березень Г.П. Надя, дверь откривай быстрее. Надя, отрывай дверь!

Кіт В.В. Она вылазит.

Березень Г.П. На ту сторону. На.

Кіт В.В. За ручку потяни просто.

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Далі розмова відбувається після того, як Савченко Н.В. вийшла з кузова автомобіля, в якому була зброя і боєприпаси, привезені з тимчасово окупованої території окремих районів ОРДЛО.

Рубан В.В. Я не знаю, что, но должно быть: четыре трубы, треугольник… треугольник и поддоны. "Утес", два цинка к нему, две на утесовых стволах противоснайперские…

Савченко Н.В. Чого дві, він казав 5.

Рубан В.В. Две… Два таких "Топаза". Оно тебе надо?

Березень Г.П. Да. Я хочу почитать. Я отдам тебе.

Рубан В.В. Два цинка, один ящик с МОН-ками, не знаю какими, должно быть штук 5. Ящик с гранатами. Два РПГ... Три пистолета не дал, скзал, я дам и 5, но... Я сказал, для кого и зачем, а потом говорит: та их еще не сделали. Такое впечатление или забыл, или сциканул, поэтому будем розговаривать с тобой.

***

23 листопада 2017 року Савченко Н.В. та Рубан В.В., перетнувши лінію розмежування, зустрілися в квартирі у місті Бахмут з Кітом В.В. та Березнем Г.П.

Савченко Н.В. Вони укрепились, да вони чуствують, що в них все получається, в них получається лучше чим в Луганська, тоїсть порядок вони держать. Понятне діло, що не всі довольні, але тим нє мєнєє. Город світиться, нас покатали, показали, да, тіпа відємость все хорошо.

По всьому решта. Вони понімають, що Росія їх все одно буде віддавать в Україну, да, ну тоїсть, геополітично ніяк не зростеться, що вони остануться… практіческі незавісімимі або під Росією. Вони пока Петя, не хочуть ніяк. Тоїсть їхнє прохання: "Міняйте власть". Вони готові якби, все що надо зі свої сторони зробить, готові говорить з тобою, готові говорить з … Лящем.

Я сказала, що там, де више, там більше прєдатєльства. Тоїсть лучше говорить, хоть вони себе і чуствують там тіпа "главами держави" – од них там тіпа все зависить, то од них тоже не все зависить, там якби Росія вєздє ходить хвостиком, но тєм нє мєнєє.

Обмін повинен відбутися, того вони не віддають зараз, щоб нічого не спортить Медведчуку, тому що опять запорють та тд і бумбала.

По всьому решта. Якщо будете, якщо буде причина з ними говорить, вони зараз пока з Луганськом будуть розбираться так, щоб тіпа не начудить, єдине що тільки просять, не трогать сіру зону, потому шо потом тіпа знов бої будуть. А якщо будете рішать, коли прийде час, коли будете говорить, то зв'язок через Рубана.

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