13:52
22 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
0°C -11°C
  • п'ятниця
    1°C -13°C
  • субота
    1°C -15°C
  • неділя
    2°C -8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
23:59, 21 березня
Вєсті.UA. Бандити у Верховній Раді. Сюрприз Каддафі для Тимошенко
Вєсті.UA
20:48, 21 березня
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою
ЦРУ
09:38, 21 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Переговори Савченко про підготовку держперевороту: стенограма

2950 Читать новость на русском
Переговори Савченко про держпереворот: стенограма
Переговори Савченко про держпереворот: стенограма / 24 Канал

ГПУ продемонструвала в Раді аудіо- і відеодокази причетності Надії Савченко до організації теракту в центрі Києва та держперевороту. Сайт "24" публікує повну стенограму переговорів Савченко та Рубана з так званими "спільниками" щодо злочинних намірів.

Аудіо- та відеодокази причетності Савченко до підготовки держперевороту: повне відео

Читайте також: Як Савченко готувала теракт: Луценко показав відео

Стенограма переговорів

У листопаді 2017 року Рубан В.В., який діяв спільно з Савченко Н.В. запропонував Березню Г.П. та іншим військовослужбовцям Збройних Сил України взяти участь у вчиненні на території міста Києва насильницького захоплення державної влади, проведення терористичних актів і посягання на життя державних та громадських діячів.

Усвідомивши справжність намірів цих осіб, військовослужбовці звернулися до Служби безпеки України, після чого діяли під контролем правоохоронного органу з метою отримання відомостей про злочини та причетних до їх вчинення осіб.

23.11.2017 на КПВВ "Майорськ" Рубан В.В. та Савченко Н.В. перетинають лінію розмежування поза контролем. При цьому Савченко Н.В. переховується в авто, де зберігається зброя, надана ватажками так званої "ДНР".

Березень Г.П. Где Надя?

Кіт В.В. Она сзади. Она не выберется.

Березень Г.П. Как не выберется? А ту дверь отрыть можно, заднюю?

Кіт В.В. Только если она…

Березень Г.П. Надя, дверь откривай быстрее. Надя, отрывай дверь!

Кіт В.В. Она вылазит.

Березень Г.П. На ту сторону. На.

Кіт В.В. За ручку потяни просто.

Читайте також: У чому звинувачують Савченко: держпереворот у деталях

Далі розмова відбувається після того, як Савченко Н.В. вийшла з кузова автомобіля, в якому була зброя і боєприпаси, привезені з тимчасово окупованої території окремих районів ОРДЛО.

Рубан В.В. Я не знаю, что, но должно быть: четыре трубы, треугольник… треугольник и поддоны. "Утес", два цинка к нему, две на утесовых стволах противоснайперские…

Савченко Н.В. Чого дві, він казав 5.

Рубан В.В. Две… Два таких "Топаза". Оно тебе надо?

Березень Г.П. Да. Я хочу почитать. Я отдам тебе.

Рубан В.В. Два цинка, один ящик с МОН-ками, не знаю какими, должно быть штук 5. Ящик с гранатами. Два РПГ... Три пистолета не дал, скзал, я дам и 5, но... Я сказал, для кого и зачем, а потом говорит: та их еще не сделали. Такое впечатление или забыл, или сциканул, поэтому будем розговаривать с тобой.

***

23 листопада 2017 року Савченко Н.В. та Рубан В.В., перетнувши лінію розмежування, зустрілися в квартирі у місті Бахмут з Кітом В.В. та Березнем Г.П.

Савченко Н.В. Вони укрепились, да вони чуствують, що в них все получається, в них получається лучше чим в Луганська, тоїсть порядок вони держать. Понятне діло, що не всі довольні, але тим нє мєнєє. Город світиться, нас покатали, показали, да, тіпа відємость все хорошо.

По всьому решта. Вони понімають, що Росія їх все одно буде віддавать в Україну, да, ну тоїсть, геополітично ніяк не зростеться, що вони остануться… практіческі незавісімимі або під Росією. Вони пока Петя, не хочуть ніяк. Тоїсть їхнє прохання: "Міняйте власть". Вони готові якби, все що надо зі свої сторони зробить, готові говорить з тобою, готові говорить з … Лящем.

Я сказала, що там, де више, там більше прєдатєльства. Тоїсть лучше говорить, хоть вони себе і чуствують там тіпа "главами держави" – од них там тіпа все зависить, то од них тоже не все зависить, там якби Росія вєздє ходить хвостиком, но тєм нє мєнєє.

Обмін повинен відбутися, того вони не віддають зараз, щоб нічого не спортить Медведчуку, тому що опять запорють та тд і бумбала.

По всьому решта. Якщо будете, якщо буде причина з ними говорить, вони зараз пока з Луганськом будуть розбираться так, щоб тіпа не начудить, єдине що тільки просять, не трогать сіру зону, потому шо потом тіпа знов бої будуть. А якщо будете рішать, коли прийде час, коли будете говорить, то зв'язок через Рубана.

Новина доповнюється

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко ГПУ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Парасюк відмовився проходити через металошукач і силою прорвався у Верховну Раду: відео
сьогодні, 11:48 Парасюк відмовився проходити через металошукач і силою прорвався у Верховну Раду: відео
4117
Назар Холодницький підтвердив, що знайшов у себе в кабінеті
сьогодні, 11:43 Назар Холодницький підтвердив, що знайшов у себе в кабінеті "жучок"
1409
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук