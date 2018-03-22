Савченко і держпереворот: реальна загроза чи спланована провокація?

В справі про спробу держперевороту, де головним фігурантом є нардеп Надія Савченко, правоохоронні органи проявляють неабияку спритність. В лічені дні підозрюваним оголосили підозру, а Савченко позбавили недоторканності і дали згоду на арешт.

Про перебіг резонансної справи і про можливі наслідки – в матеріалі сайту 24.

Зі свідка – в головного підозрюваного

Історія розпочалася 8 березня, коли на контрольному пункті "Майорськ" українські спецслужби затримали керівника ГО "Офіцерський корпус" Володимира Рубана. Під час обшуку в мікроавтобусі знайшли багато зброї – автомати, пістолети, міни, гранати. Як заявили правоохоронці, Рубан віз все до Києва, де планував низку терактів, зокрема, проти президента Петра Порошенка. Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та спробі збройного захоплення Верховної Ради і взяли під варту на 2 місяці.

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А вже 12 березня СБУ викликала Савченко на допит у справі Рубана з яким вона знайома і не раз їздила з ним на тимчасово окуповані території. 15 березня Надія Савченко прийшла до СБУ, при цьому зробила низку заяв. Зокрема, що навіть якщо Рубан справді причетний до арсеналу зброї, то це була важлива операція, щоб довести, що все-таки російська зброя є на сході України.



На Савченко тепер повісять усіх "собак"?

Втім, досить резонансним став її заклик до бійців ЗСУ до військового перевороту в Україні.

"Я звинувачую українську владу у злочинах проти українського народу. Я закликаю українців: якщо ви розумієте, що відбувається, якщо ви розумієте, що якщо зараз не відстоїте право на своє життя, право на свою волю, то далі ви будете жити гірше, ніж за терористичного тоталітарного режиму у Росії", – заявила Савченко.

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В цей же день генпрокурор Юрій Луценко, виступаючи у Верховній Раді, зробив не менш резонансну заяву. Зокрема, що Савченко особисто планувала теракт в парламенті. При цьому Луценко був щедрим на емоції і епітети.

Савченко особисто планувала, вербувала, давала вказівки, як провести терористичний акт у Верховній Раді, знищивши бойовими гранатами дві ложі, урядову і посадову. Мінометами обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе,

– заявив Юрій Луценко.

ГПУ внесла до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко. Пізніше генпрокурор заявив, що Рубан планував замах на президента Петра Порошенка за допомогою гвинтівки "Топаз", яка пробиває легку броню будь-якого автомобіля, і яка виробляється виключно на окупованій території Донецької області.

А радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Савченко потрібно пройти примусове психіатричне обстеження на предмет адекватності. (Цікаво, скільки народних депутатів пройшли б таку перевірку? – "24"). Щоправда, генпрокурор не в захваті від такої пропозиції – вважає, що це може бути один із методів захисту для уникнення передбаченої законом кримінальної відповідальності.

Регламентний комітет Верховної Ради одразу скликав засідання і одноголосно підтримав всі три подання ГПУ щодо Савченко – про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і запобіжний захід – арешт на два місяці. Так дружно нардепи не погоджувалися на зняття недоторканності з жодного свого колеги, яких підозрюють у корупції. Певно, через перспективу "бути добитими" Савченко, яку їм обіцяв Юрій Луценко. І відео, яке опублікувала нардеп, де на тлі сесійної зали сказала: "Ба-бах. Страшно?" А корупціонери не такі страшні, і статки в них, як свідчать е-декларації, гарні, на відміну від Савченко.

Загроза реальна, але є питання

Директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк вважає, що загроза від Савченко цілком реальна, але не лише в тому сенсі, чим залякають українців політики і правоохоронці.

Якщо використати Савченко в спланованих акціях, вона може зіграти на дестабілізацію по всій країні. Кремль знову починає звертати увагу на Україну, тому що виборча кампанія президента Росії вже завершена. Дестабілізація в Україні для Росії дуже вигідна справа,

– вважає Давидюк.

Водночас директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала вважає: це дуже серйозні обвинувачення, і якщо не буде аргументованої доказової бази та вироку суду, то генпрокурор Луценко і голова СБУ Грицак мають піти у відставку. Попри загрозу держперевороту і терактів у Києві, в експертів виникло кілька питань до дій правоохоронців.



Савченко – інструмент у чиїх руках?

Де спільники, про яких говорили силовики? У випадку Рубана, мова йде про десятки людей, яким він віз зброю. Якщо говорити про Савченко, хто ті люди, яким вона, за словами Луценка, давала вказівки, вербувала їх? По-друге, ні Рубан, ні Савченко не могли б це все організувати самі. Хтось має бути за лаштунками цього всього. Чи це в Росії? Чи є в Україні люди, які могли б це фінансувати. Бо ні в Савченко, ні в Рубана на це немає грошей. Будь-який теракт без грошей не буває,

– підкреслює Віталій Бала.

Екс-глава зовнішньої розвідки України Микола Маломуж теж зазначає: чому Рубана зупинили на контрольному пункті, а не довели його до спільників, яким він і віз цю зброю? Чому такий розголос: щоб дати можливість спільниками втекти?

Шокуюче відео

Кульмінацією викриття секретної спецоперації, яку готували Савченко і Рубан, став показ шокуючого кіно, де змовники розробляють план збройного захоплення влади. Зокрема, Савченко і Рубан кілька разів зустрічаються зі своїми можливими спільниками (українські військові, які потім передали всю інформацію українським спецслужбам) і детально обговорюють захоплення парламенту. І не просто так, а щоб це могли зняти на камери журналісти. Сама Савченко не виключала своєї загибелі під час операції: "Герої не вмирають Герої повинні бути мертві".

Також мова йде про теракти в центрі Києва і масові вбивства, створення хаосу. Змовники розповідають, що ватажок донецької окупаційної адміністрації Захарченко схвалив план і гарантував Савченко підтримку в Києві. При цьому акцент робиться на тому, що Кремль вимагає зміщення Порошенка, щоб Україна нарешті перейшла під контроль Москви. Згадує Савченко і Медведчука, фактично вказуючи на те, що саме він керує процесом обміну військовополоненими на користь Росії і Путіну безпосередньо.



За версією Луценка, на депутатів мав упасти купол парламенту

Зрозуміло, що Савченко назвала це політичною провокацією, звинувативши в тому, що миру на Донбасі нема, владу України і Росії. За її словами, нинішня влада України убиває народ, торгує з ворогом і ділить портфелі. А куля в лоб так і не прилетіла тому, хто її просив.

Мене не злякаєте, покарання за ваші злочини вас наздожене. Червоні лінії до вас близькі,

– сказала Надія Савченко.

Випустили джина з пляшки

На думку експертів, справжня мета розслідування справи проти Рубана і Савченко – не лише у викритті організації терактів. Як зазначає директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко, по-перше, історія з Савченко може бути пов'язана з конфліктом з Медведчуком – представником України в Тристоронній контактній групі в Мінську, кумом російського президента Путіна. За словами експерта, Медведчук повністю монополізував особисті контакти Порошенка і Путіна. Таким чином Порошенко хоче Медведчука поставити на місце.

Як тільки слідчі після зняття з Савченко депутатської недоторканності отримають її в своє розпорядження, то кожні 20 хвилин задаватимуть контрольне питання: чи знаєте ви Медведчука, і яке його справжнє прізвище в Москві?

– вважає Віктор Небоженко.

По-друге, на переконання спостерігачів, Савченко – ключ до Юлії Тимошенко. Адже саме за списками "Батьківщини" Савченко стала депутатом. Більше того, Тимошенко доклала максимум зусиль, щоб партійний список очолила Надія Савченко, яка тоді знаходилася в руках Путіна і була символом для українців боротьби за нашу державу. Зрозуміло, це був політтехнологічний трюк, щоб збільшити рейтинг "Батьківщини".

На думку політолога Віталія Кулика, були інші варіанти звільнення Савченко. Але Тимошенко домоглася включення Савченко в свій список.

"Таким чином Тимошенко отримає свою частину відповідальності перед громадськістю. Тому що вона приводить до влади людей, які потім з’являються в ідеологах режиму Януковича, як Андрій Портнов (екс-бютівець, який пішов працювати на Януковича – "24"), або влаштовують сафарі на людей, як Лозінський (екс-нардеп від БЮТ, що застрелив чоловіка на полюванні, оскільки той зайшов в угіддя парламентаря – "24"). Тепер Савченко планує держпереворот", – зазначає Віталій Кулик.



Савченко використають, щою знизити рейтинги Тимошенко?

Небоженко вважає, що Савченко хочуть використати, щоб зняти з президентських перегонів головного конкурента Порошенка – Тимошенко.

"Ідея в тому, щоб зв'язати Савченко з Тимошенко і зняти її з президентських виборів за 20 хвилин до старту. Знизити рейтинг Тимошенко складно. Це можна зробити, але тоді він перейде до когось іншого. Швидше за все, готується варіант, коли Савченко визнає, що дійсно була змова з Тимошенко, а так як ЦВК повністю підконтрольна президенту, то лідера "Батьківщини" знімуть з виборів на період проведення розслідування", – вважає Небоженко.

При цьому, на переконання політолога, для влади було небезпечно розкручувати тему державного перевороту. Тому що в суспільстві дуже суперечливе ставлення до абстрактної ідеї перевороту.

Люди серйозно обговорюють, як треба було зробити переворот, і чому не вийшло. І всі сходяться на тому, що не завадило б що-небудь зробити. Це не кровожерливість українців, а непряма критика неефективної влади. Вони випустили джина з пляшки, коли легалізували тему змін в країні і влади,

– зазначає Віктор Небоженко.

Крім того, влада – свідомо чи ні – знову підігріла інтерес до Савченко. Як наголошує Микола Давидюк, якщо генпрокурор Юрій Луценко, який звинуватив Савченко в спробі держперевороту, не надасть доказів, то ця інформаційна колотнеча перетвориться у її виборчу кампанію. Плюс це ведмежа послуга самому Луценку і Порошенку.

Власне, Савченко вже заявила, що балотуватиметься в президенти України. І якщо це станеться, то її електорат пересікатиметься з симпатиками Юлії Тимошенко. Хоча, на переконання Давидюка, навряд чи Савченко матиме велику підтримку українців. Тому що вона не творчий, а руйнівний проект.

Савченко може зіграти на дестабілізацію всієї країни і похитнути рейтинги найпопулярніших політиків. Савченко не електоральний магніт, а вибухівка для країни,

– підкреслив Микола Давидюк.

От тільки питання: хто ж зацікавлений в її вибуху? Росія, оскільки, як заявив Луценко, саме звідти була надана зброя Рубану і Савченко для терактів. В тому, що Кремль хоче дестабілізації України, ще з 2014 року ні в кого немає сумнівів. Савченко – один з небагатьох інструментів Москви. Але вона була більш корисна Москві не як терорист, а пропагандист.

Водночас "справа про держпереворот" уже більше тижня не сходить з телеекранів і підноситься владою, як величезна "перемога". Попередили повалення конституційного ладу і запобігли силовому захопленню влади! Цікаво, а хто мав очолити цю хунту? Савченко – "президент", Захарченко – "прем’єр", Рубан – "спікер"? І все? Чому з такою спритністю правоохоронці не можуть довести до логічного завершення резонансні справи по корупціонерах-високопосадовцях? (До речі, Савченко, на відміну від корупціонерів, не втекла з України).

Чому так погано запобігають тим терактам, які майже щодня відбуваються в Україні? Тому що там задіяні рядові українці, і це не вплине на рейтинги влади? Та й депутатам добре: не треба займатися розглядом життєво важливих законопроектів для держави. Легше слухати Луценка з його черговими "викривальними" одкровеннями і дивитися кіно про Савченко. Є ще один момент – це може бути сценарієм монополізації влади в Україні в одних руках: заради збереження миру і держави. Як відомо, все частіше лунають ініціативи про зміну Конституції і перехід до парламентської республіки. Це перетворить посаду президента в англійську королеву.

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