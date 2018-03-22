Савченко и госпереворот: реальная угроза или спланированная провокация?

В деле о попытке госпереворота, где главным фигурантом является нардеп Надежда Савченко, правоохранительные органы проявляют большую ловкость. В считанные дни подозреваемым объявили подозрение, а Савченко лишили неприкосновенности и дали согласие на арест.

О ходе резонансного дела и о возможных последствиях – в материале сайта 24.

Из свидетеля в главного подозреваемого

История началась 8 марта, когда на контрольном пункте "Майорск" украинские спецслужбы задержали руководителя ОО "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Во время обыска в микроавтобусе нашли много оружия – автоматы, пистолеты, мины, гранаты. Как заявили правоохранители, Рубан вез все это в Киев, где планировал ряд терактов, в частности, против президента Петра Порошенко. Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и попытке вооруженного захвата Верховной Рады и взяли под стражу на 2 месяца.

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А уже 12 марта СБУ вызвала Савченко на допрос по делу Рубана, с которым она знакома и не раз ездила с ним на временно оккупированные территории. 15 марта Надежда Савченко пришла в СБУ, при этом сделала ряд заявлений. В частности, что даже если Рубан действительно причастен к арсеналу оружия, то это была важная операция, чтобы доказать, что все-таки российское оружие есть на востоке Украины.



На Савченко теперь повесят всех "собак"?

Впрочем, достаточно резонансным стал ее призыв к бойцам ВСУ к военному перевороту в Украине.

"Я обвиняю украинскую власть в преступлениях против украинского народа. Я призываю украинцев: если вы понимаете, что происходит, если вы понимаете, что если сейчас не отстоите право на жизнь, право на свою волю, то дальше вы будете жить хуже, чем при террористическом тоталитарном режиме в России", – заявила Савченко.

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В этот же день генпрокурор Юрий Луценко, выступая в Верховной Раде, сделал не менее резонансное заявление. В частности, что Савченко лично планировала теракт в парламенте. При этом Луценко был щедрым на эмоции и эпитеты.

Савченко лично планировала, вербовала, давала указания, как провести террористический акт в Верховной Раде, уничтожив боевыми гранатами две ложи, правительственную и должностную. Минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет,

– заявил Юрий Луценко.

ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко. Позже генпрокурор заявил, что Рубан планировал покушение на президента Петра Порошенко с помощью винтовки "Топаз", которая пробивает легкую броню любого автомобиля и которая производится исключительно на оккупированной территории Донецкой области.

А советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Савченко нужно пройти принудительное психиатрическое обследование на предмет адекватности. (Интересно, сколько народных депутатов прошли бы такую проверку? – "24"). Правда, генпрокурор не в восторге от такого предложения и считает, что это может быть один из методов защиты для избежания предусмотренной законом уголовной ответственности.

Регламентный комитет Верховной Рады сразу созвал заседание и единогласно поддержал все три представления ГПУ в отношении Савченко – о привлечении к уголовной ответственности, задержании и мере пресечения – арест на два месяца. Так дружно нардепы не соглашались на снятие неприкосновенности ни с одного своего коллеги, которых подозревают в коррупции. Вероятно, из-за перспективы "быть добитими" Савченко, которую им обещал Юрий Луценко. И видео, которое опубликовал нардеп, где на фоне сессионного зала сказала: "Ба-бах. Страшно?". А коррупционеры не такие страшные, и состояние у них, как свидетельствуют е-декларации, красивые, в отличие от Савченко.

Угроза реальна, но есть вопросы

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что угроза от Савченко вполне реальная, но не только в том смысле, чем запугают украинцев политики и правоохранители.

Если использовать Савченко в спланированных акциях, она может сыграть на дестабилизацию по всей стране. Кремль снова начинает обращать внимание на Украину, потому что избирательная кампания президента России уже завершена. Дестабилизация в Украине для России – очень выгодное дело,

– считает Давидюк.

В то же время директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает: это очень серьезные обвинения, и если не будет аргументированной доказательной базы и приговора суда, то генпрокурор Луценко и глава СБУ Грицак должны уйти в отставку. Несмотря на угрозу госпереворота и терактов в Киеве, у экспертов возникло несколько вопросов к действиям правоохранителей.



Савченко – инструмент в чьих руках?

Где сообщники, о которых говорили силовики? В случае Рубана, речь идет о десятках людей, которым он вез оружие. Если говорить о Савченко, кто те люди, которым она, по словам Луценко, давала указания, вербовала их? Во-вторых, ни Рубан, ни Савченко не могли бы это все организовать сами. Кто-то должен быть за кулисами этого всего. Это ли в России? Есть ли в Украине люди, которые могли бы это финансировать. Потому что ни у Савченко, ни у Рубана на это нет денег. Ни одного теракта без денег не бывает,

– подчеркивает Виталий Бала.

Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж тоже отмечает: почему Рубана остановили на контрольном пункте, а не довели его до сообщников, которым он и вез это оружие? Почему такой резонанс: чтобы дать возможность сообщниками сбежать?

Шокирующее видео

Кульминацией разоблачения секретной спецоперации, которую готовили Савченко и Рубан, стал показ шокирующего ролика, где заговорщики разрабатывают план вооруженного захвата власти. В частности, Савченко и Рубан несколько раз встречаются со своими возможными сообщниками (украинские военные, которые затем передали всю информацию украинским спецслужбам) и детально обсуждают захват парламента. И не просто так, а чтобы это могли снять на камеры журналисты. Сама Савченко не исключала своей гибели во время операции: "Герои не умирают. Герои должны быть мертвы".

Также речь идет о терактах в центре Киева и массовых убийствах, создании хаоса. Заговорщики рассказывают, что главарь донецкой оккупационной администрации Захарченко одобрил план и гарантировал поддержку Савченко в Киеве. При этом акцент делается на том, что Кремль требует смещения Порошенко, чтобы Украина наконец перешла под контроль Москвы. Вспоминает Савченко и Медведчука, фактически указывая на то, что именно он управляет процессом обмена военнопленными на пользу России и Путину напрямую.



По версии Луценко, на депутатов должен был упасть купол парламента

Понятно, что Савченко назвала это политической провокацией, обвинив в том, что мира на Донбассе нет, власти Украины и России. По ее словам, нынешняя власть Украины убивает народ, торгует с врагом и делит портфели. А пуля в лоб так и не прилетела тому, кто ее просил.

Меня не напугаете, наказание за ваши преступления вас догонит. Красные линии к вам близки,

– сказала Надежда Савченко.

Выпустили джина из бутылки

По мнению экспертов, истинная цель расследования дела против Рубана и Савченко – не только в обличении организации терактов. Как отмечает директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, во-первых, история с Савченко может быть связана с конфликтом с Медведчуком – представителем Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске, кумом российского президента Путина. По словам эксперта, Медведчук полностью монополизировал личные контакты Порошенко и Путина. Таким образом Порошенко хочет Медведчука поставить на место.

Как только следователи после снятия с Савченко депутатской неприкосновенности получат ее в свое распоряжение, то каждые 20 минут будут задавать контрольный вопрос: знаете ли вы Медведчука, и какая его настоящая фамилия в Москве?

– считает Виктор Небоженко.

Во-вторых, по убеждению наблюдателей, Савченко – ключ к Юлии Тимошенко. Ведь именно по спискам "Батькивщины" Савченко стала депутатом. Более того, Тимошенко приложила максимум усилий, чтобы партийный список возглавила Надежда Савченко, которая тогда находилась в руках Путина и была символом для украинцев борьбы за наше государство. Разумеется, это был политтехнологический трюк, чтобы увеличить рейтинг "Батькивщины".

По мнению политолога Виталия Кулика, были другие варианты освобождения Савченко. Но Тимошенко добилась включения Савченко в свой список.

"Таким образом Тимошенко получит свою часть ответственности перед общественностью. Потому что она приводит к власти людей, которые потом появляются в идеологах режима Януковича, как Андрей Портнов (экс-бютовец, который пошел работать на Януковича – "24"), или устраивают сафари на людей, как Лозинский (экс-нардеп от БЮТ, который застрелил мужчину на охоте, поскольку тот зашел в угодья парламентария – "24"). Теперь Савченко планирует госпереворот", – отмечает Виталий Кулик.



Савченко используют, чтобы снизить рейтинги Тимошенко?

Небоженко считает, что Савченко хотят использовать, чтобы снять с президентской гонки главного конкурента Порошенко – Тимошенко.

"Идея в том, чтобы связать Савченко с Тимошенко и снять с президентских выборов за 20 минут до старта. Снизить рейтинг Тимошенко сложно. Это можно сделать, но тогда он перейдет к кому-то другому. Скорее всего, готовится вариант, когда Савченко признает, что действительно был сговор с Тимошенко, а так как ЦИК полностью подконтролен президенту, то лидера "Батькивщины" снимут с выборов на период проведения расследования", – считает Небоженко.

При этом, по убеждению политолога, для власти было опасно раскручивать тему государственного переворота. Потому что в обществе очень противоречивое отношение к абстрактной идее переворота.

Люди серьезно обсуждают, как надо было сделать переворот, и почему не получилось. И все сходятся на том, что не мешало бы что-нибудь сделать. Это не кровожадность украинцев, а косвенная критика неэффективной власти. Они выпустили джина из бутылки, когда легализовали тему смены в стране и власти,

– отмечает Виктор Небоженко.

Кроме того, власть – сознательно или нет – опять подогрела интерес к Савченко. Как отмечает Николай Давидюк, если генпрокурор Юрий Луценко, который обвинил Савченко в попытке госпереворота, не предоставит доказательств, то эта информационная потасовка превратится в ее избирательную кампанию. Плюс: это медвежья услуга самому Луценко и Порошенко.

Собственно, Савченко уже заявила, что будет баллотироваться в президенты Украины. И если это произойдет, то ее электорат будет пересекаться с симпатиками Юлии Тимошенко. Хотя, по мнению Давидюка, вряд ли Савченко будет иметь большую поддержку украинцев. Потому что она не творческий, а разрушительный проект.

Савченко может сыграть на дестабилизацию всей страны и пошатнуть рейтинги самых популярных политиков. Савченко не электоральный магнит, а взрывчатка для страны,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Вот только вопрос: кто же заинтересован в ее взрыве? Россия, поскольку, как заявил Луценко, именно оттуда было предоставлено оружие Рубану и Савченко для терактов. В том, что Кремль хочет дестабилизации Украины, еще с 2014 года ни у кого нет сомнений. Савченко – один из немногих инструментов Москвы. Но она была более полезна Москве не как террорист, а как пропагандист.

В то же время "дело о госперевороте" уже больше недели не сходит с телеэкранов и преподносится властями, как огромная "победа". Предупредили свержение конституционного строя и предотвратили силовой захват власти! Интересно, а кто должен был возглавить эту хунту? Савченко – "президент", Захарченко – "премьер", Рубан – "спикер"? И все? Почему с такой ловкостью правоохранители не могут довести до логического завершения резонансные дела по коррупционерам-высшим чиновникам? (Кстати, Савченко, в отличие от коррупционеров, не сбежала из Украины).

Почему так плохо предотвращают те теракты, которые почти ежедневно происходят в Украине? Потому что там задействованы рядовые украинцы, и это не повлияет на рейтинги власти? И депутатам хорошо: не надо заниматься рассмотрением жизненно важных законопроектов для государства. Легче слушать Луценко с его очередными "разоблачительными" откровениями и смотреть кино о Савченко. Есть еще один момент – это может быть сценарием монополизации власти в Украине в одних руках: ради сохранения мира и государства. Как известно, все чаще звучат инициативы об изменении Конституции и переходе к парламентской республике. Это превратит должность президента в английскую королеву.

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