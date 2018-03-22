Савченко пойдет в президенты Украины

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко заявила, что планирует баллотироваться на пост президента Украины. Политик утвердительно ответила на вопрос телеведущего о планах Савченко на президентство.

Об этом сообщает Newsone.

"Я сказала в тот же день, когда вышла (из российской тюрьмы) или на первой своей пресс-конференции, что буду баллотироваться в президенты Украины. Я не тот человек, который изменяет своим словам. Я буду и мы увидим, что из этого получится. Может для вас это будет смешно и нелепо, но может кто-то ждет этого", – заявила нардеп.

К слову, 22 марта регламентный комитет Верховной Рады поддержал представление генпрокурора Юрия Луценко о снятии неприкосновенности с нардепа Надежды Савченко, а также о ее задержании и аресте.