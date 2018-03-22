Савченко піде у президенти України
Позафракційний Народний депутат Надія Савченко заявила, що планує балотуватися на пост президента України. Політик ствердно відповіла на питання телеведучого щодо планів Савченко на президентство.
Про це повідомляє Newsone.
"Я сказала у той же день, коли вийшла (з російської в'язниці) або на першій своїй прес-конференції, що буду балотуватися в президенти України. Я не та людина, яка зраджує своїм словам. Я буду і ми побачимо, що з цього вийде. Може для вас це буде смішно і безглуздо, але може хтось чекає на це", – заявила нардеп.
До слова, 22 березня регламентний комітет Верховної Ради підтримав подання генпрокурора Юрія Луценка про зняття недоторканності з нардепа Надії Савченко, а також про її затримання та арешт.
Джерело: 24 Канал
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