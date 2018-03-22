10:44
22 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
0°C
0°C -11°C
  • п'ятниця
    1°C -13°C
  • субота
    1°C -15°C
  • неділя
    2°C -8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
23:59, 21 березня
Вєсті.UA. Бандити у Верховній Раді. Сюрприз Каддафі для Тимошенко
Вєсті.UA
20:48, 21 березня
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою
ЦРУ
09:38, 21 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Савченко піде у президенти України

184 Читать новость на русском
Савченко балотуватиметься на пост президента України
Савченко балотуватиметься на пост президента України / Фото з вільних мереж

Позафракційний Народний депутат Надія Савченко заявила, що планує балотуватися на пост президента України. Політик ствердно відповіла на питання телеведучого щодо планів Савченко на президентство.

Про це повідомляє Newsone.

"Я сказала у той же день, коли вийшла (з російської в'язниці) або на першій своїй прес-конференції, що буду балотуватися в президенти України. Я не та людина, яка зраджує своїм словам. Я буду і ми побачимо, що з цього вийде. Може для вас це буде смішно і безглуздо, але може хтось чекає на це", – заявила нардеп.

До слова, 22 березня регламентний комітет Верховної Ради підтримав подання генпрокурора Юрія Луценка про зняття недоторканності з нардепа Надії Савченко, а також про її затримання та арешт.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Президент України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
У чому звинувачують Савченко: держпереворот у деталях
сьогодні, 10:01 У чому звинувачують Савченко: держпереворот у деталях
Соломія Ніколайчук 878
Як позбутися
сьогодні, 08:41 Як позбутися "радянщини" в містобудуванні: ТОП-5 змін, які чекають Україну
Лев Парцхаладзе 841
Які типові помилки в поведінці можуть зіпсувати про вас враження: пояснення Ольги Фреймут
сьогодні, 10:16 Які типові помилки в поведінці можуть зіпсувати про вас враження: пояснення Ольги Фреймут
331
Квіти магнолії перетворили Стамбул на казкове місто: дивовижні фото
сьогодні, 09:39 Квіти магнолії перетворили Стамбул на казкове місто: дивовижні фото
2248
Всемирное интернет-покрытие: как Илон Маск может стать властителем мира
21 березня, 23:00 Всемирное интернет-покрытие: как Илон Маск может стать властителем мира
Іван Яковина 2121
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук