"Щас уср*тесь": Савченко в Раде заявила, что не отдаст звезду Героя Украины

Нардеп Надежда Савченко эмоционально выступила в парламенте после демонстрации ГПУ обличительного видео по подготовке нею терактов в центре Киева.

"Щас уср*тесь", – так начала свое выступление с парламентской трибуны нардеп после того, как генпрокурор Юрий Луценко продемонстрировал в Раде видео, которое является доказательством по делу о возможной подготовке нардепом терактов в центре Киева и Верховной Раде в частности.

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Она показала звезду Героя Украины, которую ей лично вручал президент Петр Порошенко после освобождения из российского плена. В сторону нардепа коллеги начали выкрикивать "Позор!"

Надежда Савченко показала в Раде звезду Героя Украины

В сторону нардепа коллеги начали выкрикивать "Позор!"

"Вы сейчас кричите "Позор!" Звезде Героя Украины", – ответила Савченко, после этого показав свое депутатское удостоверение и риторически спросила, что дороже и стоит предать первым.

Надежда Савченко показала свое депутатское удостоверение

Положить вам мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы или отказаться от Звезды Героя, как многие хотят? Люди, которые меня поддерживают, говорят: "Не отдавай Звезду!" Но они поймут, если я отдам на растерзание тем, кто будет потом порохоботить. А если я отдам, те, кто порохоботят, все равно будут лить дерьмо. То вопрос: стоит мне предавать народ Украины, отдавая Звезду Героя Украины? Нет, не предам. Это звание дается нелегко. Это звание дается кровью. Я доказывала, что являюсь Героем Украины в московских тюрьмах против врага внешнего, докажу и вам, внутренним врагам Украины, что такое Герой Украины,

– эмоционально заявила Савченко.

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Во время пленарного заседания Верховной Рады 22 марта депутаты поддержали все три представления ГПУ на снятие неприкосновенности, привлечение к ответственности и разрешение на арест нардепа Надежды Савченко.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в центре Киева и стенах парламента и участвовала в завозе оружия из оккупированных теририторий Донбасса.

ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко, а парламент исключил ее из состава комитета по вопросам нацбезопасности. Сама Надежда Савченко сказала, что знала, что за ней следят и поэтому начала "создавать сюрреализм".