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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

"Щас вср*тесь": Савченко у Раді заявила, що не віддасть зірку Героя України

259 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Українське фото

Нардеп Надія Савченко емоційно виступила у парламенті після демонстрації ГПУ викривального відео щодо підготовки нею терактів у центрі Києва.

"Щас вср*тесь", – так почала свій виступ з парламентської трибуни нардеп після того, як у генпрокурор Юрій Луценко продемонстрував у Раді відео, яке є доказом у справі щодо ймовірної підготовки нардепом терактів у центрі Києва та Верховній Раді зокрема.

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Вона показала зірку Героя України, яку їй особисто вручав президент Петро Порошенко після звільнення з російського полону. У бік нардепа колеги почали вигукувати "Ганьба!"

"Ви зараз кричите "Ганьба!" Зірці Героя України", – відповіла Савченко, після цього показавши своє депутатське посвідчення і риторично запитала, що є дорожчим і що варто зрадити першим.

Надія Савченко

Надія Савченко показала своє депутатське посвідчення

Покласти вам мандат і піти з політики, щоб ви були щасливі чи відмовитися від Зірки Героя, як багато хто хоче? Люди, які мене підтримують, кажуть: "Не віддавай Зірку!" Але вони зрозуміють, якщо я віддам на поталу тим, хто буде потім порохоботить. А якщо я віддам, ті, хто порохоботять, все одно будуть лити лайно. То питання: Чи варто мені зраджувати народ України, віддаючи Зірку Героя України? Ні, не зраджу. Це звання дається нелегко. Це звання дається кров'ю. Я доводила, що є Героєм України у московських в'язницях проти ворога зовнішнього, доведу і вам, внутрішнім ворогам України, що таке Герой України,
– емоційно заявила Савченко.

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Теги: Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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