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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Переговоры Савченко о подготовке госпереворота: стенограмма

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Переговоры Савченко о госперевороте: стенограмма
Переговоры Савченко о госперевороте: стенограмма / 24 Канал

ГПУ продемонстрировала в Раде аудио- и видеодоказательства причастности Надежды Савченко к организации теракта в центре Киева и подготовке госпереворота. Сайт "24" публикует полную стенограмму переговоров Савченко и Рубана с так называемыми "сообщниками" относительно преступных намерений.

Аудио- и видеодоказательства причастности Савченко к подготовке госпереворота: полное видео

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Стенограмма переговоров

В ноябре 2017 года Рубан В.В., который действовал совместно с Савченко Н.В. предложил Березню Г.П. и другим военнослужащим Вооруженных Сил Украины принять участие в совершении на территории города Киева насильственного захвата государственной власти, проведения террористических актов и посягания на жизнь государственных и общественных деятелей.

Осознав подлинность намерений этих лиц, военнослужащие обратились в Службу безопасности Украины, после чего действовали под контролем правоохранительных органов с целью получения сведений о преступлениях и причастных к их совершению лиц.

23.11.2017 на КПВВ "Майорск" Рубан В.В. и Савченко Н.В. пересекают линию разграничения вне контроля. При этом Савченко Н.В. скрывается в авто, где хранится оружие, предоставленное главарями так называемой "ДНР".

Березень Г.П. Где Надя?

Кит В.В. Она сзади. Она не выберется.

Березень Г.П. Как не выберется? А ту дверь отрыть можно, заднюю?

Кит В.В. Только если она…

Березень Г.П. Надя, дверь откривай быстрее. Надя, отрывай дверь!

Кит В.В. Она вылазит.

Березень Г.П. На ту сторону. На.

Кит В.В. За ручку потяни просто.

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Далее разговор происходит после того, как Савченко Н.В. вышла из кузова автомобиля, в котором было оружие и боеприпасы, привезенные из временно оккупированной территории отдельных районов ОРДЛО.

Новость дополняется

Теги: Надежда Савченко Новости политики Новости Украины ГПУ
Источник: 24 Канал
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