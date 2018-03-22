Порошенко отреагировал на разоблачение спецоперации с участием Савченко

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил сотрудников СБУ, Генпрокуратуры и офицеров Вооруженных сил за недопущение массовых терактов и разоблачение российской спецоперации против Украины.

Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

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По словам Президента Украины, силовики спасли жизни людей, а также не поддались на провокации и вовремя проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны.

«Цель российской спецоперации – посеять хаос и уничтожить Украинское Государство. Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем, только объединившись», – подчеркнул Порошенко.