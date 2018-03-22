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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Порошенко відреагував на викриття спецоперації за участю Савченко

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / 24 Канал

Президент України Петро Порошенко подякував співробітникам СБУ, Генпрокуратури та офіцерам Збройних сил за недопущення масових терактів і викриття російської спецоперації проти України.

Відповідний допис заявився на його сторінці у Facebook.

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За словами Президента України, силовики врятували життя людей, а також не піддалися на провокації та вчасно поінформували правоохоронні органи про злочинні задуми агресора і п’ятої колони.

"Мета російської спецоперації – посіяти хаос і знищити Українську Державу. Усе це є черговим нагадуванням, що проти України ведеться широкомасштабна гібридна війна, вистояти в якій ми зможемо, лише об’єднавшись", – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у центрі Києва та стінах парламенту і брала участь у завезенні зброї з окупованої теририторії Донеччини. Сама Надія Савченко сказала, що знала, що за нею стежать і тому почала "створювати сюрреалізм".

22 березня з трибуни українського парламенту очільник ГПУ продемонстрував відеодокази, які підтверджують, що Савченко та Рубан брали участь в організації перевезення зброї з окупованих територій Донбасу, а також обговорювали плани держперевороту. Згодом Верховна Рада дала згоду на зняття недоторканності, притягнення до відповідальності та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко. Усі три подання ГПУ підтримало понад 226 народних депутатів.

Опісля Савченко затримали у стінах Ради.

Теги: Теракт Новини України Новини політики Новини Росії Надія Савченко Україна – Росія Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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