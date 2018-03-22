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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Савченко допускала, що може загинути під час теракту у Раді: повне відео ГПУ

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ГПУ показала відео у справі Савченко у Верховній Раді
ГПУ показала відео у справі Савченко у Верховній Раді / Кадр з відео

Генеральний прокурор Юрій Луценко продемонстрував у Верховній Раді відеодокази причетності нардепа Надії Савченко до підготовки терористичного акту в центрі Києва.

Вранці 22 березня регламентний комітет Верховної Ради підтримав подання ГПУ. За відповідне рішення члени комітету проголосували одноголосно.

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У ГПУ попередили, що загальний обсяг "20-хвилинного фільму" займає 74 гігабайти, а сукупна тривалість аудіо- та відеоматеріалів приблизно три доби.

На Youtube-каналі ГПУ з'явилось повне відео продемонстроване у Верховній Раді загальною тривалістю 28 хвилин.

На одному з фрагментів чути, як особа, візуально та голосом, схожа на Надію Савченко, змальовує план вчинення терактів в урядовому кварталі в центрі Києва, зокрема у Верховній Раді.

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Савченко зазначає, що є один день, коли у Раді збираються всі міністри, глави служб, "коли президент читає свою доповідь".

Вона малює схему Верховної Ради, нібито розташування лож і президій в українському парламенті і зазначає, що від вибухів і струсів завалиться люстра на стелі Ради.

Можна зайти через журналістів (журналістська ложа у Верховній Раді, – ред.), це робить одна людина впродовж півтори хвилини живою, правда, не лишиться,
– каже Савченко, розповідаючи, де в цей момент може бути охорона Президента.

На уточнююче питання офіцера з прізвищем Березень "Хто буде Жанною Д'Арк", Савченко неоднозначно відповіла, що "Жанна Д'Арк і буде".

Далі наводимо дослівну розмову, показану на відео ГПУ:

Березень Г.П.: А смысл тогда?

Рубан В.В.: Красивый костер.

Савченко Н.В.: Слухай, герої не вмирають, герої повинні бути мертві, якщо не померла там, от хорошо.

Березень Г.П.: Ты себя видишь в этой роли?

Рубан В.В.: Да

Березень Г.П.: А зачем тогда весь этот замес?

Савченко Н.В.: Хто ще?

Березень Г.П.: Хорошо, тебя нет, дальше кто?

Савченко Н.В.: Вера (сестра Надії Савченко – Віра Савченко, – ред.)

Березень Г.П.: Та нет

Савченко Н.В.: Мені все одно

Дивіться повне відео ГПУ, показане у Верховній Раді 22 березня у справі Надії Савченко:

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту. Відтак, ГПУ внесла до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко, а парламент виключив її зі складу комітету з питань нацбезпеки. Сама Надія Савченко сказала, що знала, що її "ведуть" і тому почала "створювати сюрреалізм".

Теги: Новини політики Новини України Надія Савченко ГПУ Тероризм Розслідування Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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