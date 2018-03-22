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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Савченко допускала, что может погибнуть во время теракта в Раде: полное видео ГПУ

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ГПУ показала видео по делу Савченко в Верховной Раде
ГПУ показала видео по делу Савченко в Верховной Раде / Кадр из видео

Генеральный прокурор Юрий Луценко продемонстрировал в Верховной Раде видеодоказательства причастности нардепа Надежды Савченко к подготовке террористического акта в центре Киева.

Утром 22 марта регламентный комитет Верховной Рады поддержал представление ГПУ. За соответствующее решение члены комитета проголосовали единогласно.

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В ГПУ предупредили, что общий объем 20-минутного фильма занимает 74 гигабайта, а совокупная продолжительность аудио- и видеоматериалов примерно трое суток.

На Youtube-канале ГПУ появилось полное видео, продемонстрированное в Верховной Раде общей продолжительностью 28 минут.

На одном из фрагментов слышно, как лицо, визуально и голосом похожее на Надежду Савченко, рисует план совершения терактов в правительственном квартале в центре Киева, в частности в Верховной Раде.

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Савченко отмечает, что есть один день, когда в Раде собираются все министры, главы служб, "когда президент читает свой доклад".

Она рисует схему Верховной Рады, якобы расположение лож и президиумов в украинском парламенте и отмечает, что от взрывов и сотрясений рухнет люстра на потолке Рады.

Можно зайти через журналистов (журналистская ложа в Верховной Раде – ред.), это делает один человек на протяжении полторы минуты, живым, правда, не останется,
– говорит Савченко, рассказывая, где в этот момент может быть охрана Президента.

На уточняющий вопрос офицера с фамилией Березень "Кто будет Жанной д'Арк", Савченко неоднозначно ответила, что "Жанна д'Арк и будет".

Далее приводим дословную беседу, показанную на видео ГПУ:

Березень Г.П.: А смысл тогда?

Рубан В.В.: Красивый костер.

Савченко Н.В.: Слушай, герои не умирают, герои должны быть мертвы, если не умерла там, вот хорошо.

Березень Г.П.: Ты себя видишь в этой роли?

Рубан В.В.: Да

Березень Г.П.: А зачем тогда весь этот замес?

Савченко Н.В.: Кто еще?

Березень Г.П.: Хорошо, тебя нет, дальше кто?

Савченко Н.В.: Вера (сестра Надежды Савченко – Вера Савченко, – ред.)

Березень Г.П.: Та нет

Савченко Н.В.: Мне все равно

Смотрите полное видео ГПУ, показанное в Верховной Раде 22 марта по делу Надежды Савченко:

15 марта генпрокурор заявил, что Савченко лично планировала теракт в стенах парламента. Следовательно, ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко, а парламент исключил ее из состава комитета по вопросам нацбезопасности. Сама Надежда Савченко сказала, что знала, что ее "ведут" и начала "создавать сюрреализм".

Теги: Надежда Савченко Новости политики Новости Украины ГПУ терроризм Расследования Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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