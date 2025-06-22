Ключевые заявления и главные тезисы украинского генерала во время общения с представителями СМИ – рассказывает 24 Канал.
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Что заявил Сырский журналистам
С начала года украинские дроны нанесли россиянам большие убытки
Сырский рассказал, что с начала года Силы беспилотных систем ВСУ вместе с другими подразделениями атаковали ряд объектов в глубоком тылу России. Эти операции были направлены на ослабление военно-экономического потенциала России
Так, вследствие атак 1,3 миллиарда долларов составили прямые убытки – уничтожение объектов нефтепереработки, энергетики, логистики и транспорта. Еще по меньшей мере 9,5 миллиардов долларов – косвенные потери из-за остановки предприятий, нарушение перевозок и блокирование логистики.
ТЦК должны измениться
"Конечно, основным источником обеспечения пополнения нашей армии является продолжение мобилизации. Непопулярное мероприятие, но в условиях войны ни одна страна не избежала мобилизации. В то же время я настаиваю на мобилизации с обязательным соблюдением законности и прозрачности в работе ТЦК. Для людей мобилизация не должна быть шоком", – заявил главком.
Россия готовится продолжать войну
Александр Сырский сообщил, что российская армия увеличивается на 8 – 9 тысяч ежемесячно, это свидетельствует о том, что Россия готовится к войне на истощение.
Он добавил, что Украина не будет оставаться в глухой обороне, поскольку "это не приносит ничего и в конце концов приводит к тому, что мы все равно отступаем, теряем людей и территории".
Сырский рассказал, как украинский DeepStrike меняет войну
По его словам, украинский DeepStrike, дальнобойное оружие, наверное, одна из самых сильных наших сторон. Потому что эффективность в 15 раз превышает расходы поражения.
"Вспомните, как во время переговоров вражеская сторона запросила как одно из условий, чтобы мы не наносили удары по их нефтеперерабатывающей промышленности. Это свидетельствует только о том, что наши удары действительно эффективны", – объяснил он.
Сырский раскрыл, что диктует изменения в тактике обороны
По словам главкома, фортификации в том виде, которые были, например, в Бахмуте, уже неактуальны. ВСУ перешли к ротным опорным пунктам, потом – к взводным, а теперь наиболее эффективная позиция – максимум на отделение, то есть группы окопов и даже "лисьи норы".
Развитие дронов диктует изменения и в тактике применения войск, и в требованиях к фортификации,
– объяснил он.
Украина получает современные легкомоторные самолеты
По словам главкома, есть новые проекты путем помощи со стороны наших иностранных партнеров.
"Мы получаем современные самолеты легкомоторной авиации, которые имеют современное вооружение и средства навигации, что повысит эффективность противодействия ударным дронам россиян", – добавил он.
Россияне преобладают дронами на оптоволокне
Украина знает планы России и какие задачи у них поставлены для увеличения производства дронов. Они имеют успехи в изготовлении дронов на оптоволоконном управлении.
Здесь у них, к сожалению, есть преимущество и в количестве, и в дальности их применения. Есть уже примеры, когда дроны на оптоволокне летают на расстояние до 40 километров,
– сказал он.
Он также добавил, что в плане дронов на оптоволокне Украина догоняет и уже есть производители, которые поставляют беспилотники с дальностью до 20 километров.
Силы обороны до сих пор контролируют 90 квадратных километров в Курской области
"Мы контролируем около 90 квадратных километров территории Глушковского района Курской области России. И это наши упреждающие действия в ответ на возможное наступление противника", – отметил главком.
Ситуацию в Сумской области удалось стабилизировать
По его словам, по рубежу Кондратовка, Андреевка, Яблоновка, Юнаковка удалось остановить наступательные действия противник. Далее эта линия выходит на государственную границу и частично переходит на территорию России.
"За это время мы отбили и вернули под контроль Андреевку, а в Юнаковке продвинулись за неделю от 200 до 700 метров", – отметил Александр Сырский.
Переход на армейские корпуса позволит идти в контрнаступления
Сырский сообщил, что первая очередь управлений армейских корпусов уже зашли на свои полосы ответственности. Далее – следующие очереди и окончательно перестройка обороны.
Я надеюсь, что такая реорганизация даст нам возможность, во-первых, сэкономить личный состав, то есть более рационально использовать наших военнослужащих, которые непосредственно выполняют боевые задачи. А также – создать больше дееспособных резервов, чтобы иметь возможность проводить активные контрнаступательные и наступательные действия,
– отметил главком.
Анонсированный врагом захват Покровска не состоялся благодаря Курской операции
По его словам, в апреле около 60 тысяч оккупантов получили задание переместиться оттуда на направления в Украине и увеличить темы наступления.
Впрочем, украинские действия в Глушковском районе Курской области сорвали эти планы. И сейчас около 10 тысяч скованы только в том районе.