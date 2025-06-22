12:00, 22 июня

Сырский рассказал, что с начала года Силы беспилотных систем ВСУ вместе с другими подразделениями атаковали ряд объектов в глубоком тылу России. Эти операции были направлены на ослабление военно-экономического потенциала России

Так, вследствие атак 1,3 миллиарда долларов составили прямые убытки – уничтожение объектов нефтепереработки, энергетики, логистики и транспорта. Еще по меньшей мере 9,5 миллиардов долларов – косвенные потери из-за остановки предприятий, нарушение перевозок и блокирование логистики.