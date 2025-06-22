12:00, 22 червня

Сирський розповів, що від початку року Сили безпілотних систем ЗСУ разом з іншими підрозділами атакували низку об'єктів у глибокому тилу Росії. Ці операції були спрямовані на послаблення військово-економічного потенціалу Росії

Так, унаслідок атак 1,3 мільярда доларів склали прямі збитки – знищення об’єктів нафтоперероблення, енергетики, логістики та транспорту. Ще щонайменше 9,5 мільярдів доларів – непрямі втрати через зупинку підприємств, порушення перевезень і блокування логістики.