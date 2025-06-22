Ключові заяви та головні тези українського генерала під час спілкування з представниками ЗМІ – розповідає 24 Канал.
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Що заявив Сирський журналістам
З початку року українські дрони завдали росіянам великі збитки
Сирський розповів, що від початку року Сили безпілотних систем ЗСУ разом з іншими підрозділами атакували низку об'єктів у глибокому тилу Росії. Ці операції були спрямовані на послаблення військово-економічного потенціалу Росії
Так, унаслідок атак 1,3 мільярда доларів склали прямі збитки – знищення об’єктів нафтоперероблення, енергетики, логістики та транспорту. Ще щонайменше 9,5 мільярдів доларів – непрямі втрати через зупинку підприємств, порушення перевезень і блокування логістики.
ТЦК повинні змінитися
"Звичайно, основним джерелом забезпечення поповнення нашого війська є продовження мобілізації. Непопулярний захід, але ж в умовах війни жодна країна не уникла мобілізації. Водночас я наполягаю на мобілізації з обов’язковим дотриманням законності та прозорості в роботі ТЦК. Для людей мобілізація не має бути шоком", – заявив головком.
Росія готується продовжувати війну
Олександр Сирський повідомив, що російська армія збільшується на 8 – 9 тисяч щомісячно, це свідчить про те, що Росія готується до війни на виснаження.
Він додав, що Україна не залишатиметься у глухій обороні, оскільки "це не приносить нічого і зрештою призводить до того, що ми все одно відступаємо, втрачаємо людей і території".
Сирський розповів, як український DeepStrike змінює війну
За його словами, український DeepStrike, далекобійна зброя, напевно, одна із найсильніших наших сторін. Бо ефективність в 15 разів переважає витрати ураження.
"Згадайте, як під час переговорів ворожа сторона запросила як одну з умов, щоб ми не завдавали удари по їхній нафтопереробній промисловості. Це свідчить тільки про те, що наші удари дійсно ефективні", – пояснив він.
Сирський розкрив, що диктує зміни в тактиці оборони
За словами головкома, фортифікації в тому вигляді, які були, наприклад, в Бахмуті, вже неактуальні. ЗСУ перейшли до ротних опорних пунктів, потім – до взводних, а тепер найбільш ефективна позиція – максимум на відділення, тобто групи окопів і навіть "лисячі нори".
Розвиток дронів диктує зміни й в тактиці застосування військ, і у вимогах до фортифікації,
– пояснив він.
Україна отримує сучасні легкомоторні літаки
За словами головкома, є нові проєкти шляхом допомоги з боку наших іноземних партнерів.
"Ми отримуємо сучасні літаки легкомоторної авіації, які мають сучасне озброєння та засоби навігації, що підвищить ефективність протидії ударним дронам росіян", – додав він.
Росіяни переважають дронами на оптоволокні
Україна знає плани Росії та які завдання у них поставлені для збільшення виробництва дронів. Вони мають успіхи у виготовленні дронів на оптоволоконному керуванні.
Тут у них, на жаль, є перевага і в кількості, і в дальності їхнього застосування. Маємо вже приклади, коли дрони на оптоволокні літають на відстань до 40 кілометрів,
– сказав він.
Він також додав, що в плані дронів на оптоволокні Україна наздоганяє і вже є виробники, які постачають безпілотники з дальністю до 20 кілометрів.
Сили оборони досі контролюють 90 квадратних кілометрів у Курській області
"Ми контролюємо близько 90 квадратних кілометрів території Глушковського району Курської області Росії. І це наші упереджувальні дії у відповідь на можливий наступ противника", – зазначив головком.
Ситуацію у Сумській області вдалося стабілізувати
За його словами, по рубежу Кіндратівка, Андріївка, Яблунівка, Юнаківка вдалося зупинити наступальні дії противник. Далі ця лінія виходить на державний кордон та частково переходить на територію Росії.
"За цей час ми відбили і повернули під контроль Андріївку, а в Юнаківці просунулися за тиждень від 200 до 700 метрів", – наголосив Олександр Сирський.
Перехід на армійські корпуси дозволить йти в контрнаступи
Сирський повідомив, що перша черга управлінь армійських корпусів вже зайшли на свої смуги відповідальності. Далі – наступні черги та остаточно перебудова оборони.
Я сподіваюся, що така реорганізація дасть нам можливість, по-перше, зекономити особовий склад, тобто більш раціонально використовувати наших військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання. А також – створити більше дієздатних резервів, щоб мати змогу проводити активні контрнаступальні й наступальні дії,
– зазначив головком.
Анонсоване ворогом захоплення Покровська не відбулося завдяки Курській операції
За його словами, у квітні близько 60 тисяч окупантів отримали завдання переміститися звідти на напрямки в Україні й збільшити теми наступу.
Утім, українські дії в Глушковському районі Курської області зірвали ці плани. І наразі близько 10 тисяч сковані лише в тому районі.