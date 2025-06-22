Про це повідомляє 24 Канал з посиланням заяву Олександра Сирського під час спілкування з журналістами, передає Суспільне.

За данними Сирського, наразі чисельність російської армії на території України, включно з оперативним резервом, становить приблизно 695 тисяч осіб. Крім того, Росія має і стратегічний резерв, який налічує 13 дивізій та інші підрозділи – близько 121 тисячі військових.

Вони готуються до затяжної війни, війни на виснаження. Це їхня головна стратегія. Вони хочуть тиснути нас своїм людським ресурсом, виснажити своєю масою,

– вказав він.