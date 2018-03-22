Савченко затримали у Раді

Народного депутата Надію Савченко затримали прямо у стінах українського парламенту одразу після того, як політик попрощалася зі своєю мамою.

Після голосування у Верховній Раді Савченко вийшла до рідних, поспілкувалася з ними та повернулася до Верховної Ради, однак у стінах українського парламенту слідчий СБУ зачитав їй підозру про злочин.

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Слідчий СБУ зачитав Савченко підозру про злочин: відео

Нардеп запропонувала слідчому пішки прогулятися до управління Служби безпеки України. На це представник СБУ погодився.

Зауважимо, що сила до неї не застосовувалася, і вона разом з представником СБУ і в супроводі журналістів пройшла добровільно до автомобіля.

Савченко їде до ізолятора СБУ: відео

Як повідомляє кореспондентка 24 Каналу, Савченко вже завели в головне слідче управління СБУ. Політик робила це зі словами: "Влада прийняла своє рішення, тепер рішення – за вами".

Нагадаємо, 23 березня у стінах українського парламенту гепрокурор Юрій Луценко продемонстрував відеодокази, які підтверджують, що Савченко та Рубан брали участь в організації перевезення зброї з окупованих територій Донбасу, а також обговорювали плани держперевороту.



Згодом Верховна Рада дала згоду на зняття недоторканності, притягнення до відповідальності та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко. Усі три подання ГПУ підтримало понад 226 народних депутатів.