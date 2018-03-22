Савченко задержали в Раде

Народный депутат Надежда Савченко задержана прямо в стенах украинского парламента сразу после того, как политик попрощалась со своей мамой.

После голосования в Верховной Раде Савченко вышла к родным, пообщалась с ними и вернулась в Верховную Раду, однако в стенах украинского парламента следователь СБУ зачитал ей подозрение о преступлении.

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Следователь СБУ зачитал Савченко подозрение о преступлении: видео

Нардеп предложила следователю пешком прогуляться до управления Службы безопасности Украины. На это представитель СБУ согласился.

Заметим, что сила к ней не применялась, и она вместе с представителем СБУ и в сопровождении журналистов прошла добровольно к автомобилю.

Савченко едет в изолятор СБУ: видео

Как сообщает корреспондент 24 Канала Савченко уже завели в главное следственное управление СБУ. Политик делала это со словами: "Власть приняла свое решение, теперь решение – за вами".

Напомним, 23 марта в стенах украинского парламента генпрокурор Юрий Луценко продемонстрировал видеодоказательства, подтверждающие, что Савченко и Рубан участвовали в организации перевозки оружия из оккупированных территорий Донбасса, а также обсуждали планы госпереворота.

Впоследствии Верховная Рада дала согласие на снятие неприкосновенности, привлечение к ответственности и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко. Все три представления ГПУ поддержали более 226 народных депутатов.