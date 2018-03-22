В сети показали, что уже ждет Савченко под Радой

Пока в Верховной Раде продолжается рассмотрение представлений на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко, во внутреннем дворе украинского парламента стоят подозрительные микроавтобусы.

Как предположила паралментарий от "Самопомочи" Виктория Войцицкая, они ждут Надежду Савченко. Кроме того, политик опубликовала соответствующие фото.