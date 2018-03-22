В сети показали, что уже ждет Савченко под Радой
Пока в Верховной Раде продолжается рассмотрение представлений на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко, во внутреннем дворе украинского парламента стоят подозрительные микроавтобусы.
Как предположила паралментарий от "Самопомочи" Виктория Войцицкая, они ждут Надежду Савченко.
Кроме того, политик опубликовала соответствующие фото.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии