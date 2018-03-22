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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR
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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

В сети показали, что уже ждет Савченко под Радой

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Надежда Савченко в Верховной Раде
Надежда Савченко в Верховной Раде / "Украинское фото"

Пока в Верховной Раде продолжается рассмотрение представлений на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко, во внутреннем дворе украинского парламента стоят подозрительные микроавтобусы.

Как предположила паралментарий от "Самопомочи" Виктория Войцицкая, они ждут Надежду Савченко.

Кроме того, политик опубликовала соответствующие фото.

Теги: Новости политики Новости Украины
Источник: 24 Канал
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