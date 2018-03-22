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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

У мережі показали, що вже чекає на Савченко під Радою

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Надія Савченко у Веховній Раді
Надія Савченко у Веховній Раді / "Українське фото"

Поки у Верховній Раді триває розгляд подань на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко, у внутрішньому дворі українського парламенту стоять підозрілі мікроавтобуси.

Як припустила паралментарка від "Самопомочі" Вікторія Войціцька, вони чекають на Надію Савченко.

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Крім того, політикиня оприлюднила відповідні фото.

Савченко, Рада, мікроавтобуси, затримання, Войціцька
Автобуси, що чекають на Савченко під Радою

Савченко, Рада, мікроавтобуси, затримання, Войціцька
Автобуси, що чекають на Савченко під Радою

Теги: Новини політики Новини України
Джерело: 24 Канал
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