У мережі показали, що вже чекає на Савченко під Радою
Поки у Верховній Раді триває розгляд подань на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко, у внутрішньому дворі українського парламенту стоять підозрілі мікроавтобуси.
Як припустила паралментарка від "Самопомочі" Вікторія Войціцька, вони чекають на Надію Савченко.
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Крім того, політикиня оприлюднила відповідні фото.
Автобуси, що чекають на Савченко під Радою
Автобуси, що чекають на Савченко під Радою
Джерело: 24 Канал
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