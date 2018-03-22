У мережі показали, що вже чекає на Савченко під Радою

Поки у Верховній Раді триває розгляд подань на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко, у внутрішньому дворі українського парламенту стоять підозрілі мікроавтобуси.

Як припустила паралментарка від "Самопомочі" Вікторія Войціцька, вони чекають на Надію Савченко.

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Крім того, політикиня оприлюднила відповідні фото.



Автобуси, що чекають на Савченко під Радою