Кто голосовал против снятия неприкосновенности с Савченко: список

22 марта Верховная Рада сняла неприкосновенность с народного депутата Надежды Савченко, а также дала согласие на задержание и арест. За эти три решения проголосовали 291, 277 и 268 парламентариев соответственно.

За первое решение – снятие неприкосновенности – проголосовали 116 народных депутатов из фракции "Блок Петра Порошенко" из 135. Еще 13 представителей этой фракции отсутствовали, 5 не голосовали (Сергей Березенко, Василий Брензович, Михаил Довбенко, Андрей Лопушанский и Александр Сугоняко), а Вадим Кривохатько проголосовал "против".

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Один из депутатов БПП проголосовал против снятия неприкосновенности Савченко

Во фракции "Народный фронт" за снятие неприкосновенности проголосовали 72 нардепа из 80. Еще 7 депутатов от "НФ" отсутствовали, а Сергей Фаермарк не голосовал.

"Народный фронт" проголосовал почти единогласно

Фракция "Оппозиционного блока" не дала ни одного голоса "за" – 16 нардепов отсутствовали, 21 не голосовал, а шестеро проголосовали "против" – Евгений Балицкий, Михаил Добкин, Вадим Рабинович, Николай Скорик, Игорь Шурма и Нестор Шуфрич.

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Шуфрич голосовал "против"

Фракция "Объединение "Самопомич" проголосовала "за" почти в полном составе – 24 из 25 нардепов. Анна Романова сегодня отсутствует. Схожий показатель у Радикальной партии – из 21 народного избранника 20 проголосовали "за", и один депутат (Артем Витко) отсутствовал.

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"Батькивщина" дала 14 голосов "за" из 20, еще 6 депутатов сегодня отсутствовали в зале Верховной Рады. К слову, Юлии Тимошенко в зале парламента в четверг не было.

"Самопомич" и "радикалы" голосовали единогласно

Группа "Возрождение" дала 6 голосов за снятие неприкосновенности из 24 (Гуляев, Киссе, Развадовский, Шаповалов, Шкиря и Яценко), остальные либо не голосовали, либо отсутствовали. В группе "Воля народа" за снятие неприкосновенности проголосовали 8 депутатов (Бандуров, Лабазюк, Молоток, Петевка, Пономарев, Рыбчинский, Фельдман, Шахов) из 19 парламентариев.

Как голосовали "Возрождение" и "Воля народа"

Голоса внефракционных разделились – из 55 нардепов 31 проголосовал "за", Евгений Мураев – "против", трое не голосовали, а еще 20 отсутствовали.



Евгений Мураев голосовал против снятия неприкосновенности с Савченко

За задержание Савченко проголосовали 277 нардепов, 11 – "против", еще 5 воздержались, а 47 из тех, кто были в зале, не проголосовали. Среди тех, кто голосовали против, двое депутатов из БПП – Корнацкий и Кривохатько, внефракционный Евгений Мураев, семеро депутатов из "Оппозиционного блока" – Балицкий, Добкин, Новинский, Рабинович, Скорик, Шурма и Шуфрич, а также Гуляев из депутатской группы "Возрождение". Воздержались внефракционные Виктор Балога, Яков Безбах, Владимир Литвин и Сергей Мельничук, а также Антон Киссе "Возрождение".

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За арест Савченко проголосовали 268 нардепов, против – 10, воздержались – 6, не голосовали 55 народных избранников.

Среди тех, кто проголосовал против ареста – вышеупомянутые депутаты от БПП Корнацкий и Кривохатько, внефракционный Евгений Мураев, а также Балицкий, Добкин, Новинский, Рабинович, Скорик, Шурма и Шуфрич из "Оппозиционного блока". Воздержались от голосования Гуляев и Киссе "Возрождение", Балога, Безбах, Литвин и Мельничук (все – внефракционные).