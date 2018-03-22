Хто голосував проти зняття недоторканності з Савченко: список

22 березня Верховна Рада зняла недоторканність з народного депутата Надії Савченко, а також дала згоду на її затримання та арешт. За ці три рішення проголосували 291, 277 та 268 парламентарів відповідно.

За перше рішення – зняття недоторканності – проголосували 116 народних депутатів з фракції "Блок Петра Порошенка" з 135. Ще 13 представників цієї фракції були відсутні, 5 не голосували (Сергій Березенко, Василь Брензович, Михайло Довбенко, Андрій Лопушанський та Олександр Сугоняко), а Вадим Кривохатько проголосував "проти".

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Один із депутатів БПП проголосував проти зняття недоторканності з Савченко

У фракції "Народний фронт" за зняття недоторканності проголосували 72 нардепи з 80. Ще 7 депутатів від "НФ" були відсутні, а Сергій Фаєрмарк не голосував.

"Народний фронт" проголосував майже одноголосно

Фракція "Опозиційного блоку" не дала жодного голосу "за" – 16 нардепів були відсутні, 21 не голосував, а шестеро проголосували "проти" – Євген Балицький, Михайло Добкін, Вадим Рабінович, Микола Скорик, Ігор Шурма та Нестор Шуфрич.

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Шуфрич голосував "проти"

Фракція "Об'єднання "Самопоміч" проголосувала "за" майже у повному складі – 24 з 25 нардепів. Анна Романова була сьогодні відсутня. Схожий показник у Радикальної партії – з 21 народного обранця 20 проголосували "за", і один депутат (Артем Вітко) був відсутній.

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"Батьківщина" дала 14 голосів "за" з 20, ще 6 депутатів сьогодні були відсутні в залі Верховної Ради. До слова, Юлії Тимошенко в залі парламенту в четвер не було.

"Самопоміч" та "радикали" голосували одноголосно

Група "Відродження" дала 6 голосів за зняття недоторканності з 24 (Гуляєв, Кіссе, Развадовський, Шаповалов, Шкіря та Яценко), решта або не голосували, або були відсутні. У групі "Воля народу" за зняття недоторканності проголосувало 8 депутатів (Бандуров, Лабазюк, Молоток, Петьовка, Пономарьов, Рибчинський, Фельдман, Шахов) з 19 парламентарів.

Як голосували "Відродження" та "Воля народу"

Голоси позафракційних розділились – з 55 нардепів 31 проголосував "за", Євген Мураєв – "проти", троє не голосували, а ще 20 були відсутні.



Євген Мураєв голосував проти зняття недоторканності з Савченко

За затримання Савченко проголосували 277 нардепів, 11 – "проти", ще 5 утримались, а 47 з тих, хто були в залі, не проголосували. Серед тих, хто голосували проти, двоє депутатів з БПП – Корнацький та Кривохатько, позафракційний Євген Мураєв, семеро депутатів з "Опозиційного блоку" – Балицький, Добкін, Новинський, Рабінович, Скорик, Шурма та Шуфрич, а також Гуляєв з депутатської групи "Відродження". Утримались позафракційні Віктор Балога, Яків Безбах, Володимир Литвин та Сергій Мельничук, а також Антон Кіссе з "Відродження".

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За арешт Савченко проголосували 268 нардепів, проти – 10, утрималися – 6, не голосували 55 народних обранців.

Серед тих, хто проголосував проти арешту – вищезгадані депутати від БПП Корнацький та Кривохатько, позафракційний Євген Мураєв, а також Балицький, Добкін, Новинський, Рабінович, Скорик, Шурма та Шуфрич з "Опозиційного блоку". Утрималися від голосування Гуляєв та Кіссе з "Відродження", Балога, Безбах, Литвин та Мельничук (всі – позафракційні).