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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Суд у справі Савченко: онлайн-трансляція

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Суд у справі Савченко: онлайн-трансляція
Суд у справі Савченко: онлайн-трансляція / ukrafoto.com

Надії Савченко обирають запобіжний захід у Шевченківському районному суді міста Києва. Засідання розпочалося о 9 годині ранку 23 березня. Дивіться онлайн-трансляцію із зали суду на сайті "24".

Напередодні, 22 березня, Верховна Рада зняла депутатську недоторканність з Надії Савченко, а також дозволила її затримати й арештувати. Савченко затримали прямо в будівлі парламенту, а генпрокурор Луценко одразу ж підписав та оголосив їй підозру в присутності адвоката. ГПУ клопотатиме про обрання запобіжного заходу для Надії Савченко у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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Ніч з 22 на 23 березня Савченко провела в будівлі СБУ, а речі для в'язниці підготувала ще в четвер зранку.

Обрання запобіжного заходу Надії Савченко: дивіться онлайн-трансляцію

Надію Савченко підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту. Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Авакова, Турчинова та інших державних діячів, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель. На засіданні Верховної Ради 22 березня генпрокурор Юрій Луценко продемонстрував відеодокази.

Теги: Новини України Затримання Савченко Новини політики Надія Савченко ГПУ
Джерело: 24 Канал
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