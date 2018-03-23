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Суд по делу Савченко: онлайн-трансляция

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Суд по делу Савченко: онлайн-трансляция
Суд по делу Савченко: онлайн-трансляция / ukrafoto.com

Надежде Савченко выбирают меру пресечения в Шевченковском районном суде города Киева. Заседание началось в 9 утра 23 марта. Смотрите онлайн-трансляцию из зала суда на сайте "24".

Накануне, 22 марта, Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также позволила ее задержать и арестовать. Савченко задержали прямо в здании парламента, а генпрокурор Луценко сразу же подписал и объявил ей подозрение в присутствии адвоката. ГПУ будет ходатайствовать об избрании меры пресечения для Надежды Савченко в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Ночь с 22 на 23 марта Савченко провела в здании СБУ, а вещи для тюрьмы подготовила еще в четверг утром.

Избрание меры пресечения Надежды Савченк: смотрите онлайн-трансляцию

Надежду Савченко подозревают в сговоре с террористической организацией "ДНР" и подготовке масштабного теракта в центре Киева и госпереворота. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Авакова, Турчинова и других государственных деятелей, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий. На заседании Верховной Рады 22 марта генпрокурор Юрий Луценко продемонстрировал видеодоказательства.

Теги: Новости Украины Задержание Савченко Новости политики Надежда Савченко ГПУ
Источник: 24 Канал
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