Відео "Що, вс*алися?" із Савченко: у нардепа прокоментували скандальний ролик

Опублікований напередодні відеоролик із нардепом Надією Савченко із зали українського парламенту не є погрозою.

Про це в коментарі виданню InfoResist розповіла прес-секретар народного депутата Тетяна Проторченко.

Зазначимо, 19 березня було опубліковано відео з Савченко на тлі сесійної зали Верховної Ради. На відео нардеп каже коротку фразу: "Ба-бах! Що, вс*алися?".

Де там погроза? Діти граються пістолетами – це погроза чи ні? Не треба шукати додатковий сенс там, де його немає. Весь сенс показаний таким, яким він є,

– сказала Проторченко.

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"Все, що відбувається в Раді, – абсурдне. Це абсурд. Це мій погляд. Те, як люди поводяться. Вони відірвалися від землі", – додала прес-секретар Савченко.

Нагадаємо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко звинуватив Надію Савченко в організації теракту у залі Верховної Ради. Цього ж дня Савченко принесла у сесійну залу парламенту три гранати і пістолет, після чого колеги вивели депутатку з приміщення.