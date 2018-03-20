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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Видео "Что, вс*ались?" с Савченко: у нардепа прокомментировали скандальный ролик

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Видео "Что, вс*ались?" с Савченко / Фото из свободных сетей

Опубликованный накануне видеоролик с нардепом Надеждой Савченко из зала украинского парламента не является угрозой.

Об этом в комментарии изданию InfoResist рассказала пресс-секретарь народного депутата Татьяна Проторченко.

Отметим, 19 марта было опубликовано видео с Савченко на фоне сессионного зала Верховной Рады. На видео нардеп говорит короткую фразу: "Ба-бах! Что, вс*ались?".

Где там угроза? Дети играют пистолетами — это угроза или нет? Не надо искать дополнительный смысл там, где его нет. Весь смысл показан таким, каким он есть,
— сказала Проторченко.

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"Все, что происходит в Раде, — абсурдно. Это абсурд. Это мой взгляд. То, как люди себя ведут. Они оторвались от земли", — добавила пресс-секретарь Савченко.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в организации теракта в зале Верховной Рады. В этот же день Савченко принесла в сессионный зал парламента три гранаты и пистолет, после чего коллеги вывели депутатку из помещения.

Теги: Новости политики Новости Украины Надежда Савченко Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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