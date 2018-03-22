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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Надія зранку зібрала речі, необхідні у в’язниці, – Віра Савченко

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Рада зняла недоторканність з Надії Савченко і дала дозвіл на арешт
Рада зняла недоторканність з Надії Савченко і дала дозвіл на арешт / Українське фото

22 березня Верховна Рада України дала дозвіл на зняття недоторканності, притягнення до відповідальності та дозвіл на арешт позафракційного нардепа Надії Савченко.

Після голосування у Верховній Раді Надія Савченко залишила своє депутатське посвідчення і покинула будівлю парламенту. Через деякий час вона повернулась, де слідчий їй зачитав підозру.

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У супроводі слідчих та своїх прихильників вона прийшла в СБУ.

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Сестра Надії Савченко Віра під будівлею СБУ дала перші коментарі журналістам після резонансного голосування Верховної Ради.

Надія зібрала речі, які необхідні у в’язниці. Вона чудово знає катівні РФ, вона зібрала речі, які дозволені – без металу, без шнурків – і ця сумка лежить у мене в машині. Ми їхали зранку у Верховну Раду із речами,
– розповіла Віра Савченко.

Сестра Надії Савченко зазначила, що розраховує на реакцію українців і світової спільноти у цій гучній справі.

Нагадаємо, під час пленарного засідання Верховної Ради 22 березня депутати підтримали усі три подання ГПУ на зняття недоторканності, притягнення відповідальності та дозвіл на арешт нардепа Надії Савченко.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у центрі Києва та стінах парламенту і брала участь у завезенні зброї з окупованих теририторій Донеччини. Сама Надія Савченко сказала, що знала, що за нею стежать і тому почала "створювати сюрреалізм".

Теги: Новини України Верховна Рада Надія Савченко СБУ Розслідування
Джерело: 24 Канал
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