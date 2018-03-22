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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Рада зняла недоторканність з Савченко: нардеп покинула залу

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Рада зняла недоторканність з Надії Савченко і дала дозвіл на арешт
Рада зняла недоторканність з Надії Савченко і дала дозвіл на арешт / Getty images

Верховна Рада дала згоду на зняття недоторканності, притягнення до відповідальності та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко.

Усі три подання ГПУ підтримало понад 226 народних депутатів.

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Після останнього голосування Савченко віддала своє депутатське посвідчення, забрала зірку Героя України, потиснула руку депутатам від "Опозиційного блоку", зокрема Нестору Шуфричу і покинула будівлю парламенту.

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Виходячи з Ради, Савченко сказала, що не даватиме коментарів журналістам.

Надія Савченко

Надія Савченко покинула Верховну Раду після голосування//24 Канал

На площі Конституції перед Радою її чекала сестра Віра Савченко. Обнявшись із сестрою, вона попрямувала в бік готелю "Київ".

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Раніше у мережі з'явились фото мікроавтобусів, які стояли у внутрішньому дворі Верховної Ради.

Через декілька хвилин нардеп повернулась в парламент, де слідчий зачитав їй підозру і попросив пройти з нею в будівлю СБУ. Вона погодилась пройти пішки.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту. Відтак, ГПУ внесла до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко, а парламент виключив її зі складу комітету з питань нацбезпеки. Сама Надія Савченко сказала, що знала, що її "ведуть" і тому почала "створювати сюрреалізм".

Теги: Надія Савченко Новини України Верховна Рада Розслідування ГПУ
Джерело: 24 Канал
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