Рада зняла недоторканність з Савченко: нардеп покинула залу
Верховна Рада дала згоду на зняття недоторканності, притягнення до відповідальності та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко.
Усі три подання ГПУ підтримало понад 226 народних депутатів.
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Після останнього голосування Савченко віддала своє депутатське посвідчення, забрала зірку Героя України, потиснула руку депутатам від "Опозиційного блоку", зокрема Нестору Шуфричу і покинула будівлю парламенту.
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Виходячи з Ради, Савченко сказала, що не даватиме коментарів журналістам.
Надія Савченко покинула Верховну Раду після голосування//24 Канал
На площі Конституції перед Радою її чекала сестра Віра Савченко. Обнявшись із сестрою, вона попрямувала в бік готелю "Київ".
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Раніше у мережі з'явились фото мікроавтобусів, які стояли у внутрішньому дворі Верховної Ради.
Через декілька хвилин нардеп повернулась в парламент, де слідчий зачитав їй підозру і попросив пройти з нею в будівлю СБУ. Вона погодилась пройти пішки.
15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту. Відтак, ГПУ внесла до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко, а парламент виключив її зі складу комітету з питань нацбезпеки. Сама Надія Савченко сказала, що знала, що її "ведуть" і тому почала "створювати сюрреалізм".