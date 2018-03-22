Рада зняла недоторканність з Савченко: нардеп покинула залу

Верховна Рада дала згоду на зняття недоторканності, притягнення до відповідальності та арешт позафракційного народного депутата Надії Савченко.

Усі три подання ГПУ підтримало понад 226 народних депутатів.

Читайте також: У чому звинувачують Савченко: держпереворот у деталях

Після останнього голосування Савченко віддала своє депутатське посвідчення, забрала зірку Героя України, потиснула руку депутатам від "Опозиційного блоку", зокрема Нестору Шуфричу і покинула будівлю парламенту.

Дивіться також: Савченко допускала, що може загинути під час теракту у Раді: повне відео ГПУ

Виходячи з Ради, Савченко сказала, що не даватиме коментарів журналістам.





Надія Савченко покинула Верховну Раду після голосування//24 Канал

На площі Конституції перед Радою її чекала сестра Віра Савченко. Обнявшись із сестрою, вона попрямувала в бік готелю "Київ".

Читайте також: Переговори Савченко про підготовку держперевороту: стенограма

Раніше у мережі з'явились фото мікроавтобусів, які стояли у внутрішньому дворі Верховної Ради.

Через декілька хвилин нардеп повернулась в парламент, де слідчий зачитав їй підозру і попросив пройти з нею в будівлю СБУ. Вона погодилась пройти пішки.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко особисто планувала теракт у стінах парламенту. Відтак, ГПУ внесла до парламенту подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Надії Савченко, а парламент виключив її зі складу комітету з питань нацбезпеки. Сама Надія Савченко сказала, що знала, що її "ведуть" і тому почала "створювати сюрреалізм".