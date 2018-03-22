Рада сняла неприкосновенность с Савченко: нардеп покинула зал

Верховная Рада дала согласие на снятие неприкосновенности, привлечение к ответственности и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

Все три представления ГПУ поддержали около 226 народных депутатов.

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После последнего голосования Савченко отдала свое депутатское удостоверение, забрала звезду Героя Украины, пожала руку депутатам от "Оппозиционного блока", в частности Нестору Шуфричу, и покинула здание парламента.

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Выходя из Рады, Савченко сказала, что не будет давать комментариев журналистам.

На площади Конституции перед Радой ее ждала сестра Вера Савченко. Обнявшись с сестрой, она направилась в сторону гостиницы "Киев".

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Ранее в сети появились фото микроавтобусов, которые стояли во внутреннем дворе Верховной Рады.

Через несколько минут нардеп вернулась в парламент, где следователь зачитал ей подозрение и попросил пройти с ним в здание СБУ. Она согласилась пройти пешком.

15 марта генпрокурор заявил, что Савченко лично планировала теракт в стенах парламента. Следовательно, ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко, а парламент исключил ее из состава комитета по вопросам нацбезопасности. Сама Надежда Савченко сказала, что знала, что ее "ведут" и начала "создавать сюрреализм".