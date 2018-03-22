Надежда утром собрала вещи, необходимые в тюрьме, – Вера Савченко

22 марта Верховная Рада Украины дала разрешение на снятие неприкосновенности, привлечение к ответственности и разрешение на арест внефракционного нардепа Надежды Савченко.

После голосования в Верховной Раде Надежда Савченко оставила свое депутатское удостоверение и покинула здание парламента. Через некоторое время она вернулась, и следователь ей зачитал подозрение.

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В сопровождении следователей и своих поклонников она пришла в СБУ.

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Сестра Надежды Савченко Вера под зданием СБУ дала первые комментарии журналистам после резонансного голосования Верховной Рады.

Надежда собрала вещи, которые необходимы в тюрьме. Она прекрасно знает застенки РФ, она собрала вещи, которые разрешены – без металла, без шнурков, и эта сумка лежит у меня в машине. Мы ехали утром в Верховную Раду с вещами,

– рассказала Вера Савченко.

Сестра Надежды Савченко отметила, что рассчитывает на реакцию украинцев и мирового сообщества на это громкое дело.

Напомним, во время пленарного заседания Верховной Рады 22 марта депутаты поддержали все три представления ГПУ на снятие неприкосновенности, привлечение к ответственности и разрешение на арест нардепа Надежды Савченко.



15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Савченко лично планировала теракт в центре Киева и в стенах парламента и принимала участие в завозе оружия из оккупированных территорий Донетчины. Сама Надежда Савченко сказала, что знала, что за ней следят, и поэтому начала "создавать сюрреализм".